Turp gibi buzağılar

TAGEM tarafından yürütülen ve 18 ilde 30 bin baş anaç materyalin bulunduğu Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında manda ıslah projesinden seçilen damızlık değeri yüksek ve hastalıklardan ari boğalardan üretilen dondurulmuş sperma ile suni tohumlamada ilk yavrular Afyonkarahisar’da doğdu. Doğumlar ile ıslahın daha yaygın ve etkili yapılmasının yolu açılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, küçükbaşta 2005, Anadolu mandasında ise 2011’den beri uluslararası bilimsel normlara uygun ıslah çalışmaları sürdürüyor. Bu çerçevede TAGEM’in uyguladığı proje olumlu sonuçlar veriyor.

500 BİNİN ÜZERİNDE KALİTELİ DAMIZLIK

Anaç hayvanların canlı ağırlık ortalamasında 4 ile 5.6 kg, doğum ağırlığı ortalamasında 0.6 ile 1 kg, ikizlikte yüzde 7 ile yüzde 13, kuzuların sütten kesim ağırlıklarında 2.4 ile 7 kg, kuzularda sütten kesimde yaşama gücünde yüzde 5 ile yüzde 17 arasında artışlar sağlandı. Önceden talep edilmesi halinde proje dışı işletmelerin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 500 bin başdan fazla kaliteli damızlık sağlanabilecek duruma gelindi.

YERLİ MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ CANLANDI

Anadolu mandalarında yürütülen tek ülkesel ıslah projesi de yüzleri güldürdü. Proje çerçevesinde 18 ilde 30 bin anaç mandanın ıslah kayıtları tutuluyor. Türkiye’de ilk defa mandalardan çok olumlu verim kaydı alınmaya başlandı. Bu proje ile üretici birlikleri amaçları doğrultusunda aktif görev aldı. Yerli manda varlığı ve yetiştiriciliği yeniden canlandırıldı. İl içinde ve iller arasında damızlık manda boğası transferleri yapılıyor.

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Ülkemizde 2010 yılında 84 bin 726 baş olan manda sayısı 2017 yılında 170 bin başa yükseldi. Ortalama 855 kg olan süt verimi, 1250 kg’a çıkarıldı. Projedeki hayvanlarda süt verimi 2500-3000 kg’a ulaştı.

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