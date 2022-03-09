TUSAŞ'dan heyecanlandıran Milli Muharip Uçak paylaşımı: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla

Milli Muharip Uçağı (MMU) Geliştirilmesi Projesi’nde ana yüklenici konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uçakların geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TUSAŞ, sosyal medya hesaplarından MMU için yeni bir video yayınladı.

2028'DEN SONRA ENVANTERE KATILACAK

Türkiye'nin hava gücüne büyük katkı yapacak uçağın, 2023'te hangardan inmesi, 2025-2026'da ilk uçuşunu yapması ve 2028 yılından sonra da envantere katılması bekleniyor.

TUSAŞ, ayrıca, havacılık projelerinde kullanılacak yeni bir altyapıyı ülkeye kazandırıyor.

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TÜRKİYE'NİN İLK KUŞ ÇARPMA TEST TESİSİ TUSAŞ'TA KURULUYOR

Şirketin geliştirdiği hava araçlarının en zorlu koşullarda milli imkanlarla test edilmesi için altyapılar güçlendiriliyor. Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi ile hava araçlarının geliştirme ve sertifikasyon süreçleri için gerekli testlerden biri daha milli olarak gerçekleştirilecek.

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Hürjet ve Milli Muharip Uçak başta olmak üzere TUSAŞ tarafından geliştirilen ürünlerin test edileceği tesisle test verilerinin ülkede kalması sağlanacak.

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TÜRKİYE DIŞINDAN DA RAĞBET GÖRMESİ BEKLENİYOR

Havacılığın en büyük tehditlerinden biri olarak nitelendirilen kuş çarpma ihtimalinden hava araçlarının en az zararı görmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu alanda çözümler geliştirilmesini sağlayacak tesis, havacılık dışında bu teste ihtiyaç duyan tüm sektörlerin kullanımına hitap edecek şekilde tasarlandı. Tesisin, Türkiye dışından da rağbet görmesi bekleniyor.

Tesiste, çeşitli kütlelerde jel formda oluşturulmuş kuş kalıplarının top sistemine benzer bir sistemle fırlatılması sonucunda hava aracı bileşenin aldığı hasar tespit edilebilecek. Elde edilecek test verisiyle TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen tüm platformların ve hava araçlarının kritik komponentlerinin geliştirme süreçlerine katkı sağlanacak.

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FOTOĞRAF 7 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temek Kotil, Milli Muharrip Uçak ile ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Milli Muharip uçağımız. Birebirine yakın prototipi. Bu 5 nesil savaş uçağı. Radarlar göremez. Çünkü radyo dalgalarını yutar, yansıtmaz. Hava savunma sistemini geçmek istiyorsanız bu uçağın radyo dalgalarını geri göndermemesi gerekiyor. Isı düşünce çıkardığı radyasyon da düşer ışık olarak. Motor havasın ayarlayarak daha soğuk verecek bir sistem var. Hem radarı yansıtmıyor hem de kendisi lamba gibi gökyüzünde yanmıyor. Kenarları keskin. Biz havacılıkta keskin kenarı hiç sevmeyiz. Bunun her tarafında radar var. Bu bir uçak değil, savaş sistemi. Etrafını kolluyor, gelen gidenlere bakıyor. \"2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK\"<br>Bunun altı dümdüz. Normalde savaş uçaklarını düz istemeyiz biz. Kapakları var. Kapaklar açılıyor ve füzelerini gönderiyor. Kendi görüyor, bunu görmüyorlar. İkinci yanma odası çalıştırılamadan iş görebiliyor. Yeni bir dünya var. Daha sonra ATAK 2'ye geçeceğiz. ABD'lilerin Apache klasında bir helikopter. Her geçen gün bunu yapmak daha ucuz. 2023'te hangardan çıkacak. Dünyadaki en büyük motoru Amerikalılar yapıyor. Bu çift motorlu olmak zorunda tek motor yetmiyor. MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir. MMU üstün hava hâkimiyetini:<br>- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili<br>- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş<br>- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü<br>ile sağlamaktadır. Heyecanlandıran açıklama: Bu bir uçak değil savaş sistemi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'la ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. MMU'nun 2023'te hangardan çıkacağını belirten Kotil, 'Bunun her tarafında radar var. Bu bir uçak değil, savaş sistemi. Etrafını kolluyor, gelen gidenlere bakıyor.' diye konuştu.



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FOTOĞRAF 12 Pandeminin etkilerine rağmen yoğun bir yılı geride bırakan savunma sanayi, mili teknoloji hamlesi ile önümüzdeki yıl da yerli ve milli projelere mesai harcayacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek projelerle savunma sanayide yerlilik oranının artırılması ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 2022'e damga vuracak projelerde yaşanacak kritik gelişmelerle Türk askeri daha da güçlenecek. Türk savunma sanayinin gururu yerli İHA ve SİHA'ların çeşitliliği ve sayısı artırılacak. MMU PARÇALARI TAMAMLANACAK<br>Sabah'ın haberine göre, Önümüzdeki yıl Türkiye'nin tüm kabiliyetlerini bir araya getirerek üzerinde çalıştığı Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde önemli bir aşamaya geçilecek. MMU'nun parçalarının üretimi 2022 sonuna kadar tamamlanacak. MMU'nun motoru F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olacak. MMU, 18 Mart 2023'te motor çalıştıracak. ATAK 2 VE HÜRJET UÇACAK!<br>Yerli taarruz helikopteri Atak'ın geliştirilmiş modeli Atak 2 prototipi 2022 başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Türkiye'nin ilk Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan ATAK 2, ABD üretimi AH-64 Apache ile Rusya üretimi Mi-28 ile aynı sınıfta yer alıyor. Jet Eğitim Uçağı olarak özgün tasarlanan Hürjet de 2022 sonunda uçacak. EN BÜYÜK DONANMA SAVAŞ PLATFORMU<br>Türk Donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak TCG Anadolu gemisi de 2022'de Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Teslim edildiğinde amiral gemisi olacak olan TCG ANADOLU'ya SİHA'ların konuşlandırılacağı ve bu özelliğiyle dünyanın ilgisini çektiği ifade ediliyor. Yeni tip denizaltıların inşaları devam ederken, TCG İSTANBUL Fırkateyni'nin ise liman ve deniz kabul testlerine başlanacak. ALTAY'A MOTOR TEDARİKİ<br>Altay Ana Muharebe Tankının seri üretiminde kullanılacak güç grubunun tedarikinde süreç işlerken motorun 2022 başında entegre olarak çalıştırılması planlanıyor. Tankın envantere teslimi için belirlenen tarih ise 2023. Öte yandan OMTAS tanksavar silahıyla donatılmış olan KAPLAN gibi kara araçları da önümüzdeki yıl hizmete alınacak ADIM ADIM SİPER'E!<br>Yerli hava savunma sistemleri HİSAR ve SİPER projelerinde de 2022'de yeni gelişmeler yaşanacak. HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi teslimatlarının ardından sıra HİSAR O+ da envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ederek testi başarıyla geçti. 2022 yılında teslimatı planlanan sistem ile Türkiye S-400 ve Patriotlara alternatif olarak ortaya çıkacak hava savunma füze sistemi SİPER'e de bir adım daha yaklaşmış olacak. 2023'te envantere girecek Siper ile gökvatana karşı bütün tehditler en güçlü şekilde bertaraf edilecek. MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir. MU üstün hava hâkimiyetini:<br>- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili<br>- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş<br>- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü<br>ile sağlamaktadır. MMU için geri sayım Milli Muharip Uçak için geri sayım başladı Yerli ve milli projelerin 2022'ye damga vurması beklenirken, Milli Muharip Uçak için geri sayıma geçildi. 18 Mart 2023'te motor çalıştıracak olan MMU parçalarının üretimi 2022 sonuna kadar tamamlanacak. Milli Muharip Uçak'ın motoru F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olacak. BiP'te paylaş

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