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Ekonomi TÜSİADIN yeni başkanı Orhan Turan İstanbul sermayesine Anadoludan Başkan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜSİAD’IN yeni başkanı Orhan Turan: İstanbul sermayesine Anadolu'dan Başkan

TÜSİAD yeni başkanı, eski TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan oldu. Turan, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜSİAD’IN yeni başkanı Orhan Turan: İstanbul sermayesine Anadoludan Başkan
Orhan Turhan

Patronlar kulübü Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 52. Olağan Genel Kurul toplantısı dün yapıldı. Genel Kurul'da yapılan oylamada, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) eski Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Aslen Elazığlı olan Turan böylece ağırlıklı olarak İstanbul sermayesinin yer aldığı TÜSİAD'ın başkanlık koltuğuna oturdu.

Turan’dan boşalan TÜRKONFED Başkanlığı’na ise Süleyman Sönmez getirildi. Genel kurulda konuşan TÜSİAD’ın yeni Başkanı Turan, son 3 yıl başkanlık görevini yapan Simone Kaslowski ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

İSTANBUL VE ANADOLU KAYNAŞMALI

Rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirten Turan, “TÜSİAD iş dünyasında öncü roller üstlenmeye devam edecek” dedi.

Değişimin dünyanın her yerinde, her an ve her seviyede yaşandığını, bireylerin, kurumların ve toplumların da sürekli değişime sürekli dönüşümle yanıt verme stratejisi geliştirdiğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Gün geçtikçe daha net görüyoruz ki hem ülkemizde hem de dünyada yerleşmiş olan merkez ve çevreye dayalı düşünce ve eylem sistemi bu manzarayı anlamlandırmak için artık yeterli değil. Ufkumuzu bu yeni manzarayı anlamlandıracak ve değerlendirecek şekilde genişletmeli, tazelemeliyiz. Doğu ile batı, İstanbul ile Anadolu, siyaset ile toplum, ekonomik büyüme ile refah arasında kaynaşma ve bütünleşme görmeliyiz.”

PATRONLAR DÜŞÜK FAİZDEN ŞİKAYETÇİ

Bu arada, Genel Kurul’da konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, düşük faiz politikasından şikayet etti. Özilhan, “Yatırımları canlandırmak amacıyla faiz oranlarının düşük tutulması yüksek enflasyon ortamında tasarrufları cezalandırıyor. Negatif reel faizler çok yüksek olunca tasarrufların yatırıma dönüşme mekanizması çalışmıyor” diye konuştu.

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