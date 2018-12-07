Uçağa binemeyen el sallayacak

Turizm sektörünün en önemli buluşmalarından olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi’nin 12’ncisi, 40 yakın ülke ve 48 ilden gelen bin 300’ü katılımcısıyla dün İzmir’de kapılarını açtı. Üç gün boyunca devam edecek olan fuarda; bu yıl partner ülke Makedonya Cumhuriyeti, partner il ise Diyarbakır oldu. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2016’da yaşanan olumsuzluklardan sonra 2017’de başlayan düzelmenin 2018’de de devam ettiğine işaret etti. Turizm Geliştirme Fonu ile birlikte, ortak kararlar alarak rakip ülkelerin çok daha üstünde bir performansla turizmi geliştirmeye devam edeceklerine işaret Bakan Ersoy, “Turizm gelirini artıran ülkelerin tamamında buna benzer bir modelin olduğunu ve arkasında bir hava yolu şirketi olduğunu gördüm. THY ile global bir markayı yarattık. Tanıtım ağırlıklı fonla son halkayı da tamamlayarak en çok gelir elde eden ilk 10 ülkeyi örnek alacağız. Uçağa binen binecek. Binmek istemeyen geçmişiyle avunup arkadan el sallamaya devam edecek” diye konuştu.

KÜÇÜK HESAP DEVRİ KAPANDI

Bu yıl yurt dışında yaşayan Türklerle beraber 46 milyon turisti Türkiye’de ağırlayacaklarını kaydeden Ersoy, “Maalesef küçük bir kesim devlet teşviki ve katkısıyla devam edelim. ‘Küçük olsun benim olsun ülke ne olursa olsun’ diyenler var. bu devir kapandı. Türkiye artık küçük değil, büyük hesapların peşinde ve bunun için gerekli alt yapıyı hazırlamaya da hazırız” dedi.

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TURİZM FONU STRATEJİK

Son zamanlarda tanıtımla ilgili adımlar attıkları bilgisini paylaşan Bakan Ersoy, “Turizm Fonu ile ilgili çalışmalarımız var. Otelci arkadaşlarla konuşuyoruz ve tanıtıma ayırdıkları bütçeleri soruyorum. Ben yüzde 3-4 beklerken yüzde 1’leri duyuyorum. Bu anlayışla turizm yapamazsınız. Artık kendimizi başkasının küfesinde taşıtma alışkanlığından vazgeçmeliyiz. Herkes taşın altına elini koymalı. Devletten bir şey beklememek gerekiyor, zaten ihtiyaç da yok” diye konuştu.