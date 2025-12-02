Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 3.7

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7'lik büyüme sergiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, çeyreklik bazda büyüme yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık büyüme oranı yüzde 3,7 oldu. Böylece Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri arasında en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon liraya yükseldi. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 432 milyar 880 milyonu buldu. Yıllıklandırılmış milli gelir ise 1 trilyon 537 milyon 895 bin dolara ulaştı.

TARIM HARİÇ TÜM SEKTÖRLER BÜYÜDÜ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; üçüncü çeyrekte önceki yıla göre inşaat yüzde 13,9, finans ve sigorta yüzde 10,8, bilgi ve iletişim yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı. Tarım sektörü yüzde 12,7 azaldı.

TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 artış gösterdi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 11,7 yükseldi. Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,7 düşerken ithalatı yüzde 4,3 artış hesaplandı. Türkiye ekonomisinin ilk ve ikinci çeyrek büyümesinde de revizeye gidildi. İlk çeyrekte yüzde 2,3 olarak tahmin edilen büyüme oranı yüzde 2,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 4,8 olduğu öngörülen ikinci çeyrek büyüme oranı da yüzde 4,9'a güncellendi.

SABİT SERMAYE YATIRIMLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi istikrar ortamı ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde büyüme performansının 21 çeyrektir kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, "2025 yılının üçüncü çeyrek büyümesinde, sanayi ve inşaat dahil hizmetler sektöründeki olumlu görünüm ve sabit sermaye yatırımlarının artış göstermesi belirleyici olmuştur" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini ve 2025 yılında Orta Vadeli Program'ın sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngördüklerini dile getirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da şu değerlendirmeyi yaptı: "Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."











