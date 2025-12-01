Artık herkes üretemeyecek: Hakiki reçetesi açıklandı...

İstanbul Ticaret Borsası’nın başvurusu üzerine coğrafi işaretle tescillenen İstanbul simidinde yeni dönem başlıyor. Kentin simgesi haline gelen ürün, artık yalnızca özel reçeteye uygun üretim yapan işletmeler tarafından ‘İstanbul simidi’ adıyla satışa sunulacak.
Şen, İstanbul simidine coğrafi işaret için 13 Ağustos 2024’te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, 8 Ekim 2025’te tescil belgesinin alındığını söyledi. Kaynaklara göre Osmanlı saray mutfağında da yer alan simidin İstanbul’da 1525 yılından itibaren üretildiğini aktaran Şen, şimdi ise coğrafi işaret tescili ile bu lezzeti koruma altına aldıklarını ve markalaşma yolunda önemli adım attıklarını kaydetti.
Tarife uyanlar üretebilecek
Özellikleri açıklandı
Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen tescil belgesine göre ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri şöyle: