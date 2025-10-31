Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'nin meşhur sokak lezzeti 'tencere köftesi' coğrafi işaret yolunda

Edirne'nin meşhur sokak lezzeti 'tencere köftesi' coğrafi işaret yolunda

16:0831/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kıvam ve lezzetinin tutturulması ustalık gerektiren tencere köfte, Edirne’de yaklaşık 10 usta tarafından yapılıp satılıyor.
Kıvam ve lezzetinin tutturulması ustalık gerektiren tencere köfte, Edirne’de yaklaşık 10 usta tarafından yapılıp satılıyor.

Edirne'nin meşhur sokak lezzeti "tencere köftesi"nin coğrafi işaret tescili alması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında tescil süreciyle ilgili toplantı düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Ticaret Borsası yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, "tencere köftesi"nin karakteristik özellikleri ve nitelikleri detaylı biçimde ele alındı. Kurumlar arası işbirliğiyle, coğrafi işaret tescil sürecine ilişkin yol haritası belirlendi.

Oda Başkanı Harun Özen, "tencere köftesi"ne coğrafi işaret tescili alarak hem ürünün marka değerini güçlendirmeyi hem de Edirne mutfağının tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Tencere köftesi

Kentte sabah erken saatlerde satışa sunulması nedeniyle "kahvaltı köftesi" olarak da bilinen tencere köftesi, pişirilme yöntemiyle diğer köftelerden ayrılıyor.

Dana kıymanın baharatlarla yoğrulup şekil verilmesinin ardından suda haşlanıp kızartılmasıyla hazırlanan köfte, servis öncesi yağ dolu tencerede bekletiliyor.

Ekmek arasında domates, salça, kimyon, soğan ve Karaağaç acı biberiyle sunulan tencere köftesi, hem Edirnelilerin hem de kenti ziyaret edenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Kıvam ve lezzetinin tutturulması ustalık gerektiren tencere köfte, Edirne’de yaklaşık 10 usta tarafından yapılıp satılıyor.



#coğrafi işaret
#Tencere Köftesi
#Tescil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de hangi telefonlar 5G'ye uyumlu? iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi 2025