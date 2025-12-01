Yeni Şafak
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e teklif

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e teklif

19:341/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a Askeri Ücret Komisyonu için teklif sundu. Edinilen bilgiye göre; komisyonun 5 işçi 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşması önerildi.

Ayrıntılar geliyor....

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Asgari Ücret
#Vedat Işıkhan
#Türk-İş
#Ergün Atalay
