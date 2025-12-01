Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e teklif

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a Askeri Ücret Komisyonu için teklif sundu. Edinilen bilgiye göre; komisyonun 5 işçi 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşması önerildi.
Ayrıntılar geliyor....
#Asgari Ücret
#Vedat Işıkhan
#Türk-İş
#Ergün Atalay