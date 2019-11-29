Uçuş kapasitesi iki katına çıkacak

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, dün Antalya’nın turizm merkezi Belek’te başladı. Kongrede konuşan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmde yüzde 21’lik büyüme gerçekleştirmesiyle dünya standartlarının çok çok üstüne çıktığını söyledi.

Ersoy, “Bu büyümeyi görünce çıtayı çok yukarı çıkarıyoruz ve 2023’te hedefi 75 milyon turist olarak görüyoruz. 2016’da 30 milyon rakamlarına kadar indik. 2108’de olması gereken yere geldik. Eski stratejilerle devam edersek izleyeceğimiz yol, 2023’de 54.5 milyon turist sayısına Türkiye’nin gelmesi. Bizim hedefimiz çok daha yüksek. Bu hedeflere gelmek için birçok değişiklikler yapmamız gerekiyor. 2018 rakamlarına baktığımızda turist sayısında 6’ncı, gelir bakımından 14’üncü sırada yer alıyoruz. Bu 6’ncılıktan 5’inci sıraya yükselebiliriz ama geliri nasıl artırırız ona konsantre olmamız gerekiyor. 2023 hedefimiz 65 milyar dolar turizm geliri. 2019 yılında kişi başı gecelik gelir 67 dolar ön görülüyor ama bu muhtemelen 69 dolar olarak gerçekleşecek” dedi.

İSTANBUL'DA PİST SIKINTISI KALMAYACAK

Ulaştırma alt yapısıyla ilgili İstanbul Yeni Havalimanı ile devletin yapması gereken yatırımı yaptığını belirten Bakan Ersoy, Sabiha Gökçen havalimanının yeni pistinin hayata geçeceğini ve bunun ardından İstanbul’da herhangi bir pist veya stok sıkıntısının kalmayacağını söyledi. Antalya’da bu konuda sıkıntı yaşandığını ancak şehrin pist konusunda şanslı olduğunu ifade eden Ersoy, “Bizim pistlerimiz ve stok kapasitemiz yeterli. Yetersiz olan servis ve hizmet binalarının yetersizliği. Ulaştırma Bakanlığı ile bir protokol yaptık, protokol gereği, Haziran 2020 yılına kadar Antalya ve Gazipaşa havalimanını genel hizmet binalarının kapasite artışıyla ilgili ihaleye çıkılacak. Bununla ilgili çalışmalar da bitmek üzere. 2021 sonuna kadar kapasite iki katına çıkartılacak hale getirilecek. Yani Antalya’nın uçuş kapasitesi iki katına çıkarılacak” diye konuştu. Bakan Ersoy, 2020 yılı itibariyle Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ile karşılıklı ek slotlar düzenleneceğini de sözlerine ekleyip, “THY’nin uçtuğu bütün ülkeler artık hedef pazarımızdır” ifadelerini kullandı.

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KREDILERDE 2 MİLYAR $'LIK YAPILANDIRMA

DenizBank ana sponsorluğunda gerçekleşen kongrede konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de, turizm sektörü toplam kredilerinin şu anda 17,9 milyar doları bulunduğunu ve DenizBank'ın payının ise yüzde 17 ile birinci olduğunu anlattı. Turizmdeki 3 milyar dolarlık toplam kredilerinin 2 milyar dolarlık bölümünü yeniden yapılandırdıklarını dile getiren Ateş, şunları kaydetti: "DenizBank turizm sektöründe sadece büyük firmalara değil KOBİ sınıfına giren küçük otellere, restoranlara, işletmecilere ve sektörün tedarikçilerine de destek oluyor. Tur operatörleri ve acentalardan otellere, otellerden tedarikçilere çift yönlü olarak hizmet ediyor. Sektör bağlantılı yatırımlarda çok fazla katkımız var. Bunlardan bazıları; İstanbul havaalanı, Bodrum ve İzmir Havaalanı, Ankara Hızlı Tren Garı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Antalya ve Gazipaşa Havalimanları, KKTC Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Suyu projeleri... Katkı vermekten gurur duyduğumuz konular."

Sektöre KGF desteğinin az geldiğine işaret eden Ateş, "En fazlasını yüzde 20'lik payla, 5,2 milyar TL ile biz aktardık. Bunun devamını ve artışını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

YILDA 120 MİLYON YOLCU HEDEFİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Protokol kapsamında geçen haziran ayından itibaren uygulamaya konulan direkt seferlerle öncelikle ülkenin nitelikli turistler için öncelikli adresler arasında girmesini hedeflediklerini belirten Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da, "Turizm sektörümüzün 2023 yılı güncel hedefi 75 milyon turist. Türkiye’nin, milli bayrak taşıyıcısı ve medeniyetimizin göklerdeki temsilcisi olarak bu hedefe ulaşacağımıza inancımız tam. 2023 vizyonumuza emin adımlarla yürüyor, 500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz" dedi. Türkiye turizm sektörünün güçlü ve kalıcı bir sektör olduğuna işaret eden AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise, Rusya krizi yönetiminde kamunun destekleri, özel sektörün gayretleri ve Rusya ile uzlaşma sonrasında yeniden eski günlere dönüldüğünü söyledi.