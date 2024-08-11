|
Ekonomi

Ucuz tatil için rekabet şart

Turizmde yerli turistin karşı karşıya kaldığı fahiş fiyatlar Rekabet Kurulu’na taşındı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya ve Muğla gibi illerdeki konaklama satışlarının tek acentanın tekelinde bulunduğuna dikkat çekerek, ucuz tatil için gerçek rekabet ortamının oluşmasının önemini vurguladı.

Saliha Engin
04:00 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 01:44 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Turizmde fiyatların belirlenmesinde en önemli etkenlerden birisi de rekabet koşulları. Rekabetin önündeki en büyük engel ise tekelcilik. Turizmde tekelciliği ifade eden ‘tek yetkililik’ anlaşmaları pazara sunulan sınırlı sayıdaki otel kapasitesinin tur operatörü seyahat acentaları üzerinden satış yapamamasına neden oluyor. Tek yetkililik serbest piyasa rekabet koşullarının oluşmasını da engelliyor.

Bu durumun önüne geçmek için Rekabet Kurulu’na başvuran Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Tek yetkililiğin ortadan kalkmasıyla birlikte gerçek rekabet ortamının oluşmasını ve pazardaki turizm tesislerinin daha çok acentamız tarafından tüketicilere sunulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda oluşacak sağlıklı rekabet ortamı, vatandaşlarımızın daha uygun tatile çıkmalarına imkan tanıyacaktır” dedi.

Firuz Bağlıkaya

İÇ PAZAR KAN KAYBEDİYOR

Edinilen bilgiye göre; özellikle Ege ve Akdeniz'deki tatil rezervasyonlarında tekelciliğin önüne geçmek isteyen TÜRSAB, yaptıkları başvuruda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verileri esas aldı. Başvuruda yer alan resmi verilere bakıldığında; 2023 yılında Antalya’daki turizm tesislerinde gerçekleşen toplam gecelemelerin sayısı 94 milyonu aşarken, bu sayının 12 milyon 453 binlik kısmı iç pazar kaynaklı oldu. İç turizme ayrılan pay yüzde 13,24 olarak kayıtlara geçti. Bu gecelemelerin önemli kısmı tek bir acenta tarafından yapılan satışlardan oluşuyor. Muğla’da gerçekleşen toplam geceleme sayısı 16 milyon 217 bin olurken iç pazardan kaynaklanan geceleme sayısı ise 5 milyon 404 binde kaldı. Bu oran da yüzde 33,32’ye tekabül etti. TÜRSAB başvuruda, Muğla ve Antalya’da iç pazar gecelemelerinin satışının aynı acenta tarafından yapıldığına dikkat çekti.

TEK YETKİLİ SÖZLEŞMESİ EN BÜYÜK ENGEL

Uluslararası düzeyde oluşan rekabet koşullarının yurt içinde sağlanamadığına, iç turizm pazarında son yıllarda bir rekabet ortamının oluşturulamadığına vurgu yapan Firuz Bağlıkaya, “Bunun temel nedenini ise pazarı domine eden tur operatörünün hem sahip olduğu oteller hem de iç pazardaki hakim rolünü kullanarak birçok otelle tek yetkililik sözleşmesi imzalaması oluşturuyor. Bu gerçeklikten hareketle iç pazarda rekabet koşullarının yeniden tesis edilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.


Kalyon Enerji'den Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali: Dev proje için yurt dışından 249 milyon euro kaynak temin etti

Kalyon Enerji, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için Birleşik Krallık’tan UKEF ve Polonya’dan KUKE garantörlüğünde İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası’ndan 249 milyon euro tutarında kredi temin etti. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, "Bu kredi, Kalyon Enerji’nin UKEF ile bugüne kadar Türkiye’deki ikinci çalışması. Aldığımız yeşil finansman sayesinde, sadece sürdürülebilir enerji çözümleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda istihdam oluşturuyor, toplumsal fayda yaratacak projeler geliştirip yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz" dedi.


#Turizm
#Turist
#Ekonomi
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?