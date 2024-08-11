Ucuz tatil için rekabet şart

Turizmde fiyatların belirlenmesinde en önemli etkenlerden birisi de rekabet koşulları. Rekabetin önündeki en büyük engel ise tekelcilik. Turizmde tekelciliği ifade eden ‘tek yetkililik’ anlaşmaları pazara sunulan sınırlı sayıdaki otel kapasitesinin tur operatörü seyahat acentaları üzerinden satış yapamamasına neden oluyor. Tek yetkililik serbest piyasa rekabet koşullarının oluşmasını da engelliyor.

Bu durumun önüne geçmek için Rekabet Kurulu’na başvuran Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Tek yetkililiğin ortadan kalkmasıyla birlikte gerçek rekabet ortamının oluşmasını ve pazardaki turizm tesislerinin daha çok acentamız tarafından tüketicilere sunulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda oluşacak sağlıklı rekabet ortamı, vatandaşlarımızın daha uygun tatile çıkmalarına imkan tanıyacaktır” dedi.

Firuz Bağlıkaya

İÇ PAZAR KAN KAYBEDİYOR

Edinilen bilgiye göre; özellikle Ege ve Akdeniz'deki tatil rezervasyonlarında tekelciliğin önüne geçmek isteyen TÜRSAB, yaptıkları başvuruda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verileri esas aldı. Başvuruda yer alan resmi verilere bakıldığında; 2023 yılında Antalya’daki turizm tesislerinde gerçekleşen toplam gecelemelerin sayısı 94 milyonu aşarken, bu sayının 12 milyon 453 binlik kısmı iç pazar kaynaklı oldu. İç turizme ayrılan pay yüzde 13,24 olarak kayıtlara geçti. Bu gecelemelerin önemli kısmı tek bir acenta tarafından yapılan satışlardan oluşuyor. Muğla’da gerçekleşen toplam geceleme sayısı 16 milyon 217 bin olurken iç pazardan kaynaklanan geceleme sayısı ise 5 milyon 404 binde kaldı. Bu oran da yüzde 33,32’ye tekabül etti. TÜRSAB başvuruda, Muğla ve Antalya’da iç pazar gecelemelerinin satışının aynı acenta tarafından yapıldığına dikkat çekti.

TEK YETKİLİ SÖZLEŞMESİ EN BÜYÜK ENGEL

Uluslararası düzeyde oluşan rekabet koşullarının yurt içinde sağlanamadığına, iç turizm pazarında son yıllarda bir rekabet ortamının oluşturulamadığına vurgu yapan Firuz Bağlıkaya, “Bunun temel nedenini ise pazarı domine eden tur operatörünün hem sahip olduğu oteller hem de iç pazardaki hakim rolünü kullanarak birçok otelle tek yetkililik sözleşmesi imzalaması oluşturuyor. Bu gerçeklikten hareketle iç pazarda rekabet koşullarının yeniden tesis edilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.







