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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ucuza elektrik kullanmak mümkün

Bölgesel elektrik dağıtım şirketlerinin yanısıra cazip fiyatlarla elektrik imkanı sunan şirketlerin serbest tüketici tarifesine vatandaş rağbet göstermedi. Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, “Faturası 82 lirayı geçen 9 milyon abone serbest tüketici olabilecekken, sadece 750 bin abone bu tarifeden yararlanıyor” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de vatandaşlar elektrik tarifelerinden yeterince faydalanmıyor. Fatura ödeyen tüketiciler serbest tarifeyi yeterince tanımıyor ve kullanmıyor. Serbest elektrik tarifesine ilişkin Yeni Şafak’a bilgi veren Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı bilgisizliğin yanısıra bunun güvene dayalı bir sorun olduğunun altını çizdi.

Murat Kirazlı

9 MİLYON ABONE SERBEST TARİFEYE UYGUN

Faturası 82 lirayı geçen tüm elektrik tüketicilerinin serbest tarifeden yararlanabildiğini belirten Murat Kirazlı, “Türkiye’de serbest tüketici niteliğine sahip olmuş yaklaşık 9 milyonun üzerinde abone var. Fakat henüz serbest tüketici hakkından yararlanan abone sayısının yaklaşık 750 bin ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bunun en temel nedeni tüketicilerin halen serbest tüketici ve indirimli elektrik kullanma fırsatları konusunda farkındalığının düşük olmasıdır. Bu konuda müşterilerimizi tüm temas noktalarında bilgilendirmek için düzenli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

GÜVEN SORUNU VAR FARKINDALIK YOK

Tüketicilerin enerji firmalarını yeterince tanımadığının altını çizen Murat Kirazlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de elektrik dağıtım özelleştirmeleri 2013’te 21 bölgede özel sektör oyuncularının iştirakleriyle tamamlandı. Herkes kendi bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerini tanıyor ve yeterince araştırmadığı diğer firmalar adına farkındalık olmuyor. Haliyle bir güven problemi ortaya çıkıyor. Bunun yanında biz bu sektörde yer alan bir oyuncu olarak tüm tanıtım faaliyetlerimizi yapıyoruz. Tüketicinin lehine çalışıyoruz. Şu anda en çok bilinen serbest tüketici markasıyız. Her yıl düzenli olarak EPDK tarafından açıklanan limitlere göre 2020 yılında yıllık tüketimi 1.400 kWh ve üzeri olan tüketiciler serbest tüketici statüsünde sayılıyor. Bu sektörde birçok oyuncu bulunuyor ve hepsi en sıkı şekilde EPDK denetiminden geçerek tüketicinin karşısına çıkıyor.”

HERKES İSTEDİĞİ YERDEN ELEKTRİK SATIN ALABİLİR

  • Aksa Elektrik Genel Müdürü Kirazlı, “4 milyona yakın bir nüfusa ve 2.3 milyon aboneye görevli tedarik şirketi vasfıyla elektrik tedarik hizmeti sunarken Türkiye’nin 81 ilinde ise serbest tüketicilere indirimli elektrik tarifelerinden yararlanma fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.

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