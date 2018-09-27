Ekonomi Ukraynanın gözü STAda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ukrayna’nın gözü STA’da

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının (STA) bir an önce imzalanmasını beklediklerini, bu anlaşmanın, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde çok önemli, tarihi bir aşama olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv
Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nun açılışında konuşan Kubiv, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını belirtti. Bakan Kubiv, Ukraynalı ve Türk iş adamlarının, sorunlarını çözmek için bir platform kurduğunu, iki ülkenin ticaret odalarının etkin olacağı bu platform sayesinde ticaretteki sorunların daha hızlı ve etkin şekilde çözüleceğini kaydetti.

2023 HEDEFİ 10 MİLYAR $

Kubiv, Türkiye ile katma değerli projeler gerçekleştirebileceklerini, altyapı, makine ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda üçüncü ülkelerde ortak işler yapabileceklerini anlattı. Kubiv, Ukrayna'nın, GSYH'sinin son 9 çeyrektir artış gösterdiğini ve Türkiye'nin sahip olduğu büyüme oranını yakalamayı hedeflediğini kaydetti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur da, iki ülke arasındaki ticaretin yıldan yıla arttığını belirterek, "Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticareti 2023 yılında 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Bunu gerçekleştireceğimizden kuşkumuz yok" diye konuştu.

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