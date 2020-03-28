Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevinden alındı, yerine Adil Karaismailoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevine son verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.



Cahit Turhan'ın görevine son verilmesi kararı ve yerine yapılan atama Resmi Gazete'nin 27 Mart tarihli nüshasında yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ilk değişiklik

Bu görevden alma, 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan kabindeki ilk değişiklik oldu.



Adil Karaismailoğlu kimdir?

Mayıs 1995’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başlayan Karaismailoğlu. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT’nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan olarak atandı. 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016’da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır.