Ekonomi Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Türkiye, demir yolu ile ABye bağlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: Türkiye, demir yolu ile AB'ye bağlanıyor

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: Türkiye, demir yolu ile AB'ye bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bütçe büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul'a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi coğrafi olarak Türkiye’nin AB’ye bağlanmasını da simgelemektedir" dedi.

Haber Merkezi AA
Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının temeli atıldı.
Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının temeli atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, şimdi Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan eski Karaağaç Tren Garı'nda gerçekleşen "Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye olarak, üç kıtayı birbirine bağlayan, çok önemli jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahip olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin hem coğrafi konumuyla hem de kültürel birikimi ve tarihi sürekliliğiyle hem Asya hem Ortadoğu hem Akdeniz ve Karadeniz hem de Avrupa ülkesi olduğunu belirten Turhan, Türkiye ihracatının yüzde 50'den fazlasını Avrupa'ya gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirdi.

Turhan, "Doğrudan yatırımın yüzde 67'den fazlası Avrupa'dan Türkiye'ye gelmektedir ve Avrupa için Türk üreticiler, üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. Tüm bunları çok daha yukarılara taşımak mümkün ve bu da ancak adil, istikrarlı bir yaklaşımla sağlanabilir. Ayrıca dünyanın yaşamış olduğu çalkantı da AB’nin Türkiye’yle daha fazla birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

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"Bir kuşak projesi"

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmenin tarihsel yükümlülük olduğunu anlatan Turhan, bugün temeli atılacak demiryolu hattının AB ile ilişkileri daha güçlendireceğini vurguladı.

Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının hizmete girmesi ile Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarına yüksek kalitede bağlanmanın son aşamasının tamamlanacağını bildiren Turhan, konuşmasına şöyle devam etti:

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  • "Türkiye olarak, ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanması, her daim önceliklerimiz arasında yer almıştır. İşte, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın hizmete girmesi ile Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarına yüksek kalitede bağlanmanın son aşaması tamamlanmış olacaktır. Ülkemizin Avrupa'yı Asya ve Uzak Doğu'ya bağlayan konumu nedeniyle, büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir.

AA
Eski Karaağaç Tren Garı'nda 'Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni' yapıldı.

Hattın, Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulması amaçlanan Bir Kuşak Bir Yol Projesi’sine katkı sunacak olması da çok anlamlıdır. Bu projenin, 'Orta Koridoru', bizim deyimimizle 'Modern İpek Yolu'nun hayatiyet kazanması için son dönemde ülkemiz genelinde, doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çok büyük işlere imza attık. Bu nedenle, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesine de en başından beri stratejik bir mesele olarak yaklaştık. Hizmete açtığımız Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla da bu projeye olan destek ve inancımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk."

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"Türkiye'nin AB'ye bağlanmasını temsil ediyor"

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin, Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf edilen bir proje olduğunun altını çizen Bakan Turhan, şunları söyledi:

"Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf edilmiştir. Hattın hizmete girmesiyle herkes için ticari hareketlilik ciddi boyutlara ulaşılacağından herkes kazançlı çıkacaktır. Bütçe büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi coğrafi olarak Türkiye’nin AB’ye bağlanmasını da simgelemektedir.

Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının hizmete girmesiyle herkes için ticari hareketlilik ciddi boyutlara ulaşacağından herkes kazançlı çıkacaktır. Temelini atacağımızHalkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşasıiçin ise 275 milyon Avro AB hibesi kullanılarak yeni bir rekora daha imzaatılmış olacaktır. Yaklaşık 4 yıl sürecekolan inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulacak işgücü diğer projelerimizdeolduğu gibi yine bölgeden temin edilecektir. Hattın hizmetegirmesiyle de herkes ticari hareketlilik ciddi boyutlara ulaşacağından herkes kazançlı çıkacaktır."

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