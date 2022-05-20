Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hızlı ve güvenli ulaşımı sağlamak için projeleri tek tek hayata geçirdiklerini, Türkiye'nin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü ve ülkenin geleceğini dev projelerle inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, son 2 ayda 6 dev projeyi hizmete aldıklarını bildirdi.

EKONOMİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı dev projeler başka ülkelere ilham kaynağı oluyor

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun bu projelerden olduğunu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projeler arasında yer aldığını ifade etti.

REKLAM

Türkiye'nin simge yapılarından olan köprüyü 18 Mart'ta milletle buluşturduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tarihe not düştük. Otoyol ile de mevcut yola kıyasla güzergah 40 kilometre kısaldı. Feribotla saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarıyla projemiz 1,5 yıl önce tamamlandı. Sadece bu proje dahi kamu özel iş birliğiyle yapılan yap-işlet-devret projelerinin ne kadar faydalı olduğunu küresel çapta gösteren güzel bir örnek."

Sadece son 2 ayda;



✅1915 Çanakkale Köprüsü

✅Tokat Havalimanı

✅Malatya Çevre Yolu

✅Phaselis Tüneli

✅Kırklareli Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları

✅Rize Artvin Havalimanı



Durmak yok, diğerleri de sırada! pic.twitter.com/b3UY57GVtn — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 20, 2022

Tokat'a modern havalimanı

Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nı da hizmete açtıklarını belirterek, "Tokat'a dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Toplam yatırım maliyeti 1 milyar 200 milyon lira olan yeni havalimanımızla yolcu kapasitesini 2 milyon yolcuya çıkardık. 16 bin 200 metrekare büyüklüğünde, estetik mimarisi ile modern bir terminal binası inşa ettik. Uçak park alanı kapasitesini 5'i yolcu, 2'si de kargo olmak üzere 7'ye yükselttik." ifadelerini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle tarifeli uçuşlar Nisan 2017'de sonlandırıldı. Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise 25 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.<br><br>Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan, büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli durumda. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile Tokat Havalimanı arasında karşılıklı olarak haftanın 4 günü (pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar) uçuş düzenliyor. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.35'te, Tokat Havalimanı'ndan ise 11.20'de yapılıyor.<br><br>AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na haftanın 3 günü (salı, perşembe ve cumartesi) sefer gerçekleştiriyor. Bu uçuşlar da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 08.45'te, Tokat Havalimanı'ndan ise saat 10.45'te gerçekleşiyor. Hem Türk Hava Yolları hem de AnadoluJet'in her iki yöndeki seferlerinin biletlerinin 20 Nisan'a kadar hemen hemen tamamının satıldığı öğrenildi. Vatandaşlar yeni havalimanından memnun<br><br>İstanbul'dan Tokat'a gelen Hamit Eren Yıldız, yıllardır havalimanının açılmasını beklediklerine işaret ederek, \"Üniversite zamanlarında gidip gelmekte büyük sıkıntılar çektim. Sağ olsunlar, havalimanı açıldı. İstanbul'dan burası 12-13 saat sürüyordu. Şimdi 1 saate düştü. Gayet güzel.\" dedi. İhsan İkinci, havalimanın hayırlı olmasını dileyerek, \"Artık uçaklar Tokat'a inmeye başladı. Bir ilin kalkınmasında, turizminde uçağın en önemli unsulardan biri olduğunu düşünüyorum. Ballıca Mağarası, Kaz Gölü ve Reşadiye'deki Zinav Gölü'nün doğal, kültürel zenginliklerinin turizm açısından değer kazanacağını düşünüyorum. Herkesi Tokat'a bekliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.\" ifadesini kullandı. Erhan Çelikgün de, 10-12 yıldır Sivas, Kayseri, Samsun ve Amasya'daki havalimanlarını kullandığını anlatarak, \"Buradan Kayseri'ye gitmek, zahmetli ve külfetliydi. Bunun için çok mutluyuz. Memleketimizin böyle bir havalimanına kavuşması, bizi bu denli rahat ettirmesi inanılmaz bir şey.\" değerlendirmesinde bulundu. Yeni açılan Tokat Havalimanı'nda önümüzdeki bir aylık rezervasyonlar doldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Tokat Havalimanı'nda nisan ayı sonuna kadar rezervasyonların dolduğu bildirildi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





16 ilin geçiş noktasına çevre yolu

Tokat Havalimanı'ndan 1 hafta sonra 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya Çevre Yolu'nu açtıklarına işaret eden Karaismailoğlu, transit yolu şehir dışına taşıdıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, hizmete giren diğer büyük projenin Phaselis Tüneli olduğunu, projeyle Antalya ile Kemer arası mesafenin 4 kilometre kısaldığını, güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanının vatandaşlara sunulduğunu belirtti.

Açılışı yapılan Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları ile Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki yoğun ağır taşıt trafiğinin şehir merkezlerinin dışına alındığını vurgulayan Karaismailoğlu, çevre yollarıyla, ilçe merkezlerindeki mevcut yoldan geçen trafik akışının şehrin dışına alındığını, bölünmüş yol kalitesiyle daha konforlu ve emniyetli hale getirildiğini ifade etti.

REKLAM

"Rize-Artvin ile dev hizmetler zincirine yenisini ekledik"

Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı ile dev hizmet ve eserler zincirine bir yenisini eklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Rize-Artvin Havalimanı'mız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanımız oldu. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği. Dünyada benzeri sayılı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın Avrupa'da bir örneği yok. Çalışma azmiyle bir araya gelmiş AK Parti kadrolarıyla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz. Hizmet ve eser siyasetimiz sürecek. Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşemeye devam edeceğiz."