Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğludan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar Dünya için örnek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünya için örnek, ülkemiz için de gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğludan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindeki heyet ile köprünün Avrupa yakasındaki kulesinde 204 metre yükseklikte bulunan bölümüne asansörle çıkan Karaismailoğlu burada teknik ekipten bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale'de çok önemli bir projenin daha hayata geçirilerek bugün itibarıyla kullanıma açıldığını söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bu aksın bir parçası olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Bizler çok sevinçliyiz, gururluyuz. Bu kadar büyük projelerin içerisinde olmak, burada arkadaşlarımıza ağabeylik yapmak hakikaten çok gurur verici. O yüzden diyoruz ki bunlar müthiş işler. Bugün Ayvacık'taki Küçükkuyu - Ayvacık yolu arasındaki Assos ve Troya tünellerimizi açtık. Yine bugün İstanbul, Çanakkale ve Ege aksında iki tane önemli hattı birbirine bağlamış olduk. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayakta tam 204 metre yüksekteyiz şu anda. Biz daha önce 318 metreye çıkıyorduk biliyorsunuz. Burası da köprünün tam bir seyir terası gibi görüyor. Tabii 204 metre ama bu sadece deniz yüzeyinden yüksekliği. Deniz yüzeyinin altında 45 metre daha derinlik var." diye konuştu.

Köprünün, dünyanın en geniş, en yüksek ayaklı çelik köprüsü olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, yapılan işlerin asırlar boyu milletin hizmetinde olacak işler olduğunu belirtti.


"Müthiş işler bunlar." diyen Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

  • "Bir de tabii ki bu yerli ve milli mühendislik teknolojilerini, dünyanın en üst seviyesinde kullanan ülkelerinden birisi olduk artık. Dünyanın etrafında önemli bir altyapı projesi varsa artık Türk mühendisler ve Türk mühendislik çözümleri aranıyor. O yüzden hakikaten gurur duyuyoruz. Dünya için örnek, ülkemiz için de gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz. Bugün Çanakkale'deydik. Hafta sonu Diyarbakır'da olacağız. Yine daha sonra da yine ülkemizin yine kıymetli bir köşesinde, kıymetli bir projeyi açmak için bulunacağız."

1915 Çanakkale Köprüsü’nden ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla aracın geçiş yaptığını, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapım ve işletme döneminde, milli gelire 2.8 milyar dolar, üretime 6.1 milyar dolar, ihracata 531 milyon dolarlık katkı sağladığını, 133,6 milyon dolarlık vergi geliri elde edilerek, istihdama yıllık ortalama etkisinin 27 bin kişi olduğunu bildirdi.
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Zamandan 382 milyon dolar, akaryakıttan 31,3 milyon dolar, emisyondan 1,9 milyon dolar olmak üzere yıllık toplam 415 milyon dolar tasarruf sağlandığı belirtilen açıklamada, ilklerin ve enlerin projesi ile saatler süren yolculuğun 6 dakikaya düştüğü, 27,8 milyon kilometre yol; 3,6 milyon saat zaman tasarrufu sağlandığı aktarıldı.
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1915 Çanakkale Köprüsü’nün planlanandan 1,5 yıl önce bittiği ifade edilerek, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, Çanakkale Boğazı’na vurulan mühür ve eşsiz bir abide olduğu, köprünün, enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olarak, planlanandan 1,5 yıl önce bittiği kaydedildi.
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Köprü, 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770’er metre yan açıklıkları ile birlikte 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor.
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Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçti.
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318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü unvanına sahip.
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1915 Çanakkale Köprüsü’nün pek çok sembolü de taşıdığı, 2 bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’e atıf, 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’ne işaret. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı’ya saygı ve selam anlamı taşıyor.
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Kırmızı-beyaz renkli kuleler de al bayrağımıza işaret ediyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü’nden ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı
18 Mart'ta hizmete açılan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ekonomiye olan etkileri açıklandı. Açıldığı günden bu yana 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçerken, köprünün milli gelir, üretim ve ihracata etkisi ise 10 milyar dolara yaklaştı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu'nun sökümüne başlandı
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Boğazda Asya ile Avrupa kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve köprünün silüetini oluşturan kedi yolu, Kasım 2020'den itibaren iki ayda tamamlandı.
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Köprü projesinin su üstü çalışmalarının hızlanmasını sağlayan yolun işlevi sona erdi.
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Ayrıca, mimari ışıklandırma çalışmaları devam eden köprüde, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen eserlerin kulelere eylül ayında monte edilmesi hedefleniyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu'nun sökümüne başlandı
Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart'ta hizmete açılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde, işçilerin üzerinde çalıştığı platform olan "kedi yolu"nun sökümüne başlandı.

Bakan Karaismailoğlu
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Bakan Karaismailoğlu "Biz olmadan olur mu?" sözleriyle özçekime dahil oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki temasları sırasında özçekim yapan bir grubun fotoğrafına, 'biz olmadan olur mu?' diyerek dahil oldu. O renkli görüntüleri Bakan Karaismailoğlu Twitter hesabından paylaştı.


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