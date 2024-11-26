Uluslararası yatırımlar 22 yılda 20 katına çıktı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç" temasıyla düzenlenen 28'inci Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) dün İstanbul'da başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen etkinlik, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumda; batılı devletlerin Filistin meselesindeki ikiyüzlülüğüne, İslam ülkeleriyle ticaretin önemine ve göç konusunun stratejik gücüne vurgu yapıldı.





TÜRKİYE 83 BİN ŞİRKETE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 22 senede yıllık yüzde 5,4 gibi yüksek bir büyüme oranını yakaladığını ifade ederek, "22 yıl önce 230 milyar dolarlık bir ekonomiyken şimdi 1,2 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yabancı yatırımlar 5 bin 600 şirketten 83 bin şirkete yükseldi. Uluslararası yatırımlarda 14 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktık. İslam ülkelerinden gelen sermaye 2 milyar doları geçmezken, şu an 30 milyar doları aştı. Bundan sonra da tüm İslam dünyasından yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.





GAZZE'YE 86 BİN TON YARDIM ULAŞTIRDIK

Gazze'ye 86 bin tonla dünyada en fazla yardım gönderen ülke olduklarını belirten Bakan Bolat, "2 Mayıs'tan itibaren İsrail tarafıyla ihracatı, ithalatı tamamen kestik, bunu çok sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Bütün dünya ülkelerine de bunu bir işaret fişeği olarak yaptık. İsrail üzerindeki ekonomik baskıları artırarak bir an önce kalıcı ateşkese zorlamak ve yardımların akışını hızlandırmak, Gazze'nin, Batı Şeria'nın yeniden imarına katkıda bulunmak için bu önemli kararları aldık ve uyguluyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.





SOYKIRIMA CEVAP VERMEK ZORUNDAYIZ

Ticaret Bakanı Bolat, çok sayıda ülkenin yer aldığı etkinliğe her zaman büyük katılım gösteren Filistin'in bu yıl yaşadığı sıkıntıları anımsattı. 50 bine yakın şehit, yüz binlerce yaralının olduğuna işaret eden Bolat, şunları kaydetti: “Böyle bir durumda batılı devletlerin demokrasi, özgürlük, hukuk, insan hakları, savaş hukuku gibi kavramları çokça dile getirmelerine rağmen iş Müslüman ve Müslümanların acı çekmesi olunca üç maymunu oynadıklarını üzülerek ve teessüfle gözlüyoruz. Bu durumda çareyi Müslümanlar olarak kendimizde aramak zorundayız. Daha büyük bir dayanışma göstermek, sesimizi daha güçlü çıkarmak, iktisaden ve askeri olarak, sosyal, siyasi olarak daha güçlü bir şekilde bu soykırıma cevap vermek zorundayız."





25 ülkeden iş insanı burada

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Müslüman iş adamları arasında "global bir iş ağı" kurma fikrinden yola çıkan IBF platformunun, bugün toplam 25 ülkeden çok sayıda iş dünyası derneğini bir araya getirdiğini kaydetti. Asmalı, "Bu yılki IBF'miz de adet olduğu üzere yine MÜSİAD Uluslararası Fuarı'mız ile birlikte düzenleniyor. İnşallah, her ikisi de verimli ve bereketli geçer. Katılımcılarımız nitelikli ve uzun vadeli iş birliklerine imza atacaklardır" dedi. Asmalı, dünya genelinde birçok başarılı iş modelinin temelinde göçmenlerin katkısının yattığını belirtti.





Trump bile göçü teşvik ediyor

Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar da bir göç karşıtı olarak bilinen ve ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın bile göç konusuna stratejik baktığını ifade ederek, "Trump, 'Biz artık sınırdan niteliksiz göç değil, ABD üniversitelerinden mezun olan herkese Green Card vereceğiz' diyerek esasında beyin göçünü teşvik ettiğini ve ABD üniversitelerinden mezun olanların istihdam edileceğini beyan etmiştir. Göç karşıtı olarak gözüken birisinin bile esasında göçü teşvik ettiğini ve nasıl bir göç almak istediğini deklare ettiğini görüyoruz” dedi.











