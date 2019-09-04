Ünlü rezidanstaki hırsızlıkta ilginç tesadüf

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir rezidansta geçtiğimiz günlerde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Şirkette yaklaşık 10 yıldır şoförlük yaptığı öğrenilen A.E.'nin ofise çağırdığı çilingir ile iş yeri sahibine ait kasayı soyduğu ortaya çıktı.

KASADAKİ 200 BİN TL'Yİ ÇALDI

Yağ pazarlama ofisi olarak faaliyet gösteren şirketin kasasındaki 200 bin TL’ye eş değer ağırlıkla döviz cinsindeki nakit parayı ve ziynet eşyasını alan şoför A.E. olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin görüntüler ofis içerisinde bulunan kameralara yansırken akılalmaz hırsızlıkta çok çarpıcı bir tesadüfün de yaşandığı ortaya çıktı...

EVRAK YALANI ATMIŞ!

Bölgede uzun yıllar hizmet veren çilingir H.Y. şirketin şoförü A.E.’nin kendisini akşam saatlerinde arayarak, patronun evraklarını kasada unuttuğunu dile getirerek bunları almak için kasayı açmasını istemesi üzerine bahse konu rezidansa gitti.

Şoför A.E. ile birlikte şirketin bulunduğu kata çıkarak ofisteki kasayı açan çilingir H.Y. akşam saatlerinde olduğu için 250 TL’lik hizmet ücretini alarak lüks rezidanstan çıktı.

Şoför A.E. ise çilingirin gitmesinin ardından yanında getirdiği poşetlere kasada bulunan para ve ziynet eşyalarını koyarak ofisten ayrıldı.

İşin ilginç olan kısmı ise bu olayın üzerinden yaklaşık 1 ay sonra yaşandı.

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1 AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ AÇMAYA GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI

Aynı şirketten tekrardan aranması üzerine Beşiktaş'taki ofise ikinci defa giden çilingir H.Y. bir kez daha aynı kasanın girilen şifreyi kabul etmemesinden dolayı açılması istenince şaşırarak söz konusu kasayı 1 ay önce aynı nedenden ötürü bir kez daha açtığını belirtti.

Şirketin patronu şaşkın bakışlarla bunun mümkün olmayacağını belirtsede gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Şoför A.E. çilingirin kasayı açtıktan sonra ofisten ayrılmasının ardından kasadaki para ve ziynet eşyalarını poşetlere doldurdu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE BAKILDI

Çilingir tarafından açılan kasanın boş olduğunu anlayan iş yeri sahibi A.S. olayının ardından rezidans yönetimine konuyu bildirerek kamera kayıtlarını izleyince şoförü tarafından soyulduğunu anlayıp polise başvurdu.

'ŞİRKETİN İKİ ARACINI DA SATTI' İDDİASI

İhbar sonrası kısa süre içerisinde yakalanan şoför A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahsın şirket patronun kendisine verdiği vekaleti de kötüye kullanarak iki şirket aracını sattığı da iddia edildi.