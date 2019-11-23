Üretici destek bekliyor

Ayakkabı sektörü, tedarikçiler, yan sanayiciler ve hane halkıyla birlikte 2 milyon kişinin geçim kaynağı. Yılda 500 milyon çift üretim kapasitesi olan sektörde konkordatoların ve iflasların art arda gelmesiyle kapasitenin altında çalışıyor. Bankaların ayakkabı sektörüne negatif baktığını belirten sektör temsilcileri, devletin bankalar üzerinden verdikleri teşvik kredilerini alamadıklarından yakınıyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, ayakkabı sektöründe konkordato sürecine giren firma sayısının 16 olduğunu söyledi.
FAİZSİZ KREDİ İSTİYORUZ
- Endican, konkordato sürecine giren veya iflas eden ayakkabı şirketlerinin sektöre borcunun 2,2 milyar lira olduğunu belirtti. Sektördeki sorunları ve çözüm önerileri düzenledikleri basın toplantıyla duyuran Endican, sürecin üreticiler için sıkıntı oluşturduğuna vurgu yaparak, “Konkordato sürecine girmiş firmaların piyasada vadesi gelmeyen çeklerinin bulunması. Vade tarihleri geldiğinde ödemelerin aksaması halinde zincirleme sorunlar oluşacaktır” dedi. Endican, önerilerini şöyle sıraladı: “Konkordato ilan eden firmalarla iş yapan ve mağdur olan tedarikçilerimizin de çekleri dondurulmalı. Konkordato mağduru imalatçılardan süre bitene kadar sigorta primi ve vergi alınmamalı. Konkordato ilan eden firmaların diğer şirketlere verdiği çeklerdeki tutar kadar bu firmalara faizsiz kredi verilmeli.”