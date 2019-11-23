Ekonomi Üretici destek bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üretici destek bekliyor

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan ayakkabıda, konkordato ve iflas sürecinde olan şirketlerin sektöre borcu 2,2 milyar lira. Bu durumun özellikle üreticiler için sıkıntı oluşturduğunu söyleyen TASD Başkanı Abdulsabur Endican, bankaların kredi taleplerini geri çevirmesinden şikayetçi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ayakkabı sektörü, tedarikçiler, yan sanayiciler ve hane halkıyla birlikte 2 milyon kişinin geçim kaynağı. Yılda 500 milyon çift üretim kapasitesi olan sektörde konkordatoların ve iflasların art arda gelmesiyle kapasitenin altında çalışıyor. Bankaların ayakkabı sektörüne negatif baktığını belirten sektör temsilcileri, devletin bankalar üzerinden verdikleri teşvik kredilerini alamadıklarından yakınıyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, ayakkabı sektöründe konkordato sürecine giren firma sayısının 16 olduğunu söyledi.

Abdulsabur Endican

FAİZSİZ KREDİ İSTİYORUZ

  • Endican, konkordato sürecine giren veya iflas eden ayakkabı şirketlerinin sektöre borcunun 2,2 milyar lira olduğunu belirtti. Sektördeki sorunları ve çözüm önerileri düzenledikleri basın toplantıyla duyuran Endican, sürecin üreticiler için sıkıntı oluşturduğuna vurgu yaparak, “Konkordato sürecine girmiş firmaların piyasada vadesi gelmeyen çeklerinin bulunması. Vade tarihleri geldiğinde ödemelerin aksaması halinde zincirleme sorunlar oluşacaktır” dedi. Endican, önerilerini şöyle sıraladı: “Konkordato ilan eden firmalarla iş yapan ve mağdur olan tedarikçilerimizin de çekleri dondurulmalı. Konkordato mağduru imalatçılardan süre bitene kadar sigorta primi ve vergi alınmamalı. Konkordato ilan eden firmaların diğer şirketlere verdiği çeklerdeki tutar kadar bu firmalara faizsiz kredi verilmeli.”

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