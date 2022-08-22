Üretim alanı genişlerse kapasitemiz artar: Mobilyacılardan ‘İstanbul'un iki yakasına OSB’ talebi

Dünyada 170 ülkeye ihracat yapan mobilya sektörü, kaliteli üretimi ve hızlı teslimatı ile öne çıkıyor. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, Türk mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçısının çok güçlü olduğunu belirterek, İstanbul içerisinde dağınık şekilde yer almaları ve üretim alanlarının küçük kalması sebebiyle sorunlar yaşandığını söyledi. Özkan, sektörle ilgili bilgi vermek ve gelecek planlarını paylaşmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Üretim yerlerini genişletmek için büyük mücadele verdiklerini dile getiren Özkan, "İhracat rakamlarımızı yakın zamanda 10 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz ancak, bunun için yeterli üretim alanımızın olması gerekiyor. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasına birer 'mobilya organize sanayi bölgesi (OSB) kurulmasını' istiyoruz. Böylelikle üreticilerimiz hem bir arada olabilir hem de geniş üretim alanlarıyla kapasitemizi en üst seviyeye çıkarabiliriz" diye konuştu. Artık ithalatın yok denecek kadar azaldığını, iç pazardaki talebin rahatlıkla karşılandığını ifade eden Özkan, iç piyasada satış rakamlarından çok adetlere odaklanmak gerektiğini söyledi.

RUSYA'DA ÇOK CİDDİ AÇIK VAR

Erkan Özkan, ihracat rakamlarının her geçen gün arttığını ve fuarlarla birlikte, Türkiye'deki mobilya üreticilerinin yakında ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacağını belirterek, önemli hedefleri arasında ABD pazarı olduğunu vurguladı. Rusya'da çok ciddi bir açık bulunduğuna değinen, Özkan, "Sektör olarak her geçen gün kendimizi geliştirmemizin; tasarım, ürün ve paketleme kalitelerini artırmamızın meyvelerini topluyoruz. O sebeple Rus alıcıların giderek artan bir ilgisi var. Sadece Rusya'dan değil diğer pazarlardan da ilgi giderek artıyor. Türkiye parlayan ve giderek büyüyen bir yıldız" diye konuştu.

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Erkan Özkan

Üretim taleplerini ülkemize kaydırabiliriz

Erkan Özkan, geçen yıl sektörün toplam ihracatının 6,9 milyar dolar olduğunu, 2021'in ilk yarısında ihracatta yüzde 30'luk büyüme yakaladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yıl sonunda 8-9 milyar dolar seviyelerine ulaşılmasını bekliyoruz. Sektörümüz yüzde 90 kapasiteyle hem iç pazar hem de ihracat için üretim gerçekleştiriyor. Artan taleplere karşı küresel firmaların üretim süreçlerini ülkemize kaydırabileceğini öngörüyoruz. Kapasitemiz; üretim yerlerinin düzenlenmesi, insan kaynağının artmasıyla yüzde 100 seviyelerine çıkabilir."

Ömer Faruk Tüfekçi



AssisTT’ye 4 ödül

AssisTT, işveren uygulamalarının değerlendirmeye alındığı dünyanın en prestijli kurumsal ödül organizas-yonlarından, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards’ta 4 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, hayata geçirdikleri projelerin uluslararası arenada ödüle layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Tüfekçi, “Bu sebeple çalışan deneyimini geliştirmek, sürekli olarak iyileştirmek için kesintisiz bir şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Uygulamalarımızın global platformlarda takdir edilerek ödül kazanması bizim için çok değerli. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sektörün lider oyuncusu olarak çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

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