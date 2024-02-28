Üretim ve istihdamı finanse edeceğiz

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, İstanbul'da düzenlenen sohbet toplantısında 2023 yılına ilişkin finansal sonuçları ve 2024 hedeflerini açıkladı. Akben, katılım finans sektörünün katma değerli üretimi merkeze alarak Türkiye Ekonomi Modeli'ni desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi. Bugün 9 katılım bankasının toplam bin 455 şube ve yaklaşık 20 bin personelle hizmet sunduğunu belirten Akben, "Bankacılık sektörünün 2023 Aralık itibarıyla toplam nakdi finansman hacmi yüzde 54,7 düzeyinde büyürken, katılım bankalarında bu oran yüzde 63,7 seviyesinde gerçekleşti. Yine toplanan fonlarda aralık ayı itibarıyla bankacılık sektörü yüzde 69 düzeyinde büyürken, katılım bankaları yılbaşına kıyasla yüzde 71,5’lik büyüme kaydetti" dedi.

260,4 MİLYAR TL FON KULLANDIRDIK

Vakıf Katılım'ın toplam aktif büyüklüğünü 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 67,62 artırarak 315,3 milyar TL’ye ulaştırdıklarını ifade eden Akben, "Bu dönemde, toplanan fon hacmini de yüzde 83,41 artışla 254,2 milyar TL’ye yükselttik. Yine geçtiğimiz yıl, güçlü fonlama kaynaklarımız ve öz kaynaklarımızla reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 260,4 milyar TL fon kullandırdık. Takipteki alacak oranımız yüzde 1'in altında. Sektör ortalamasının altında kalan bu oran başarılı olduğumuz alanlardan biri" diye konuştu.

KOBİ KREDİLERİNİN PAYI YÜZDE 42,7'YE YÜKSELDİ

Akben, bütün kaynaklarını reel sektörün gelişimi ve büyümesi için yönlendirdiklerinin altını çizerek, "Kullandırdığımız krediler içinde KOBİ kredilerinin payı 2023 sonu itibarıyla yüzde 42,7 seviyesine yükseldi. Sunduğumuz nakdi ve gayri nakdi desteği de 2023’te bir önceki yıla oranla yüzde 72,1 artırarak 100 milyar TL’ye ulaştırdık. Bu yıl KOBİ’lere toplam 177 milyar TL destek sunmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. Akben, şunları kaydetti: "Üretim, istihdam ve ihracat temelli yatırımlara ve projelere kanalize olmaya devam edeceğiz. Bu yıl, aktif büyüklüğümüzü 506 milyar TL’ye, nakdi ve gayri nakdi finansman toplamını 400 milyar TL’ye, toplanan fonlarımızı da yaklaşık 392 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz."

YIL SONU HEDEFİ 210 ŞUBE

Akben, 2024 yılında da veriyi merkeze alan dijital odaklı iş yapış kültürünü daha da arttırarak, yapay zeka ve robotik süreç uygulamalarına ağırlık vereceklerini dile getirdi. Şubeleşmeye ve coğrafi kapsama alanlarını genişletmeyi sürdürerek mevcuttaki 196 şube sayılarını da yıl sonuna kadar 210’a çıkarmayı planladıklarını anlatan Akben, "Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hedeflediğimiz tüm kalemlerde başarılı sonuçlar alacağımıza, hem sektörümüzün hem de ülke ekonomimizin gelişimi için önemli faaliyetler ortaya koyacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.







