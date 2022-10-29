Ekonomi Üretime kredi politikasından taviz yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üretime kredi politikasından taviz yok

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında kredilerin ihtiyacı olan üretim ve yatırım alanlarında kullandırılması için ortaya konulan politikaların güçlü bir şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bakan Nebati başkanlığındaki toplantı sonrası yapılan açıklamada; Türkiye Ekonomi Modeli ile sağlanan kazanımların sürmesi adına yeni adımların istişare edildiği belirtildi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Üretime kredi politikasından taviz yok
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılan toplantıya; Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın yanı sıra BDDK, SPK, Borsa İstanbul ve kamu banka yöneticileri katıldı.

Ekonomi yönetimi; üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan politikalarını tavizsiz şekilde sürdürmeye kararlı görünüyor. Bu yöndeki adımların ele alındığı Finansal İstikrar Komitesi'nin 6'ncısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Toplantıda küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldık. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ADIMLAR İSTİŞARE EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmelerle önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelendi ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımlar istişare edildi.

KARARLILIK VURGUSU

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının, yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, Komite'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli bir unsur olan finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

TROY’un kullanımı yaygınlaşacak

Türkiye'nin Ödeme Sistemi TROY'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.

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