Üretimi girişimcilikle süsledik

Türkiye’nin üretim kapasitesi, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ’lerin son yıllardaki atılımı sayesinde hızla artıyor. Ülkemizdeki KOBİ’lerin yüzde 91’i imalat sanayiinde yer alırken, son yıllarda Ar-Ge alanında ağırlık vermeye başlayan işletmeler katma değerli ürün için önemli çalışmalara imza atıyor. Hem Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte katma değerli üretimin önünü açan hem de girişimcileri destekleyen teknoparkların sayısı da son 20 yılda hızla arttı. 2002’de 2 olan teknopark sayısı, yapılan yatırımlarla 98’e kadar çıktı. Bu teknoparklar Ar-Ge kapasitesinin artışında başrol olarak öne çıkarken, ihracatını da bu sayede 10 milyar dolar bandına çekti.

228 ÜLKEYE TÜRK ÜRÜNÜ

Katma değerli üretimin ve ihracatın önemli unsuru olan KOBİ’ler de talep artışıyla birlikte üretimini güçlendirdi. Ar-Ge ve Ür-Ge dönüşümüne ayak uydurmayı başaran firmalar, küresel çaptaki sorunları avantaja çevirdi. KOBİ’lerin bireysel olarak işlerini büyütmelerinin yanı sıra KOSGEB, hem makine parkını geliştiren hem de yurt dışına açılarak ihracata başlayan işletmelere destek sunuyor. Şu anda yaklaşık 228 ülkeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran Türkiye’nin ihracatında KOBİ’ler önemli söz sahibi konumuna geldi. 5 yıl öncesinde yaklaşık 60 bin KOBİ

ihracat yaparken, günümüzde bu sayı 100 bin bandına kadar çıktı. KOBİ’lerin yurt dışı satışları 100 milyar dolara doğru hızla ilerliyor.

KOSGEB FİRMALARA OMUZ VERİYOR

2022 yılında KOSGEB’in 11 farklı kalemde KOBİ’lere sağladığı kaynak miktarı 8,5 milyar lirayı aştı. Girişimcilik, işletme geliştirme,

Ar-Ge teknoloji üretim ve yerlileştirme, işletme geliştirme, büyüme ve küreselleşme destek programlarıyla KOBİ’lere destek veriliyor. KOSGEB, devreye aldığı programlarla üretime omuz veriyor.

OYUN SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKİYOR

Üretim kanadında yaşanan tüm bu gelişmelerin yanı sıra girişimcilik alanında da Türkiye son yıllarda ciddi atılım gerçekleştirdi. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi, 2022 yılında 46 girişim, kitle fonlama ile 1 milyar 6 milyon dolar yatırım aldı. Oyun ve fintek girişimlerinde tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı.







