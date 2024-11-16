Üretimin dörtte üçü ihracata

Lila Kağıt, yeni yatırımlarla sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor. Lila Kağıt Genel Müdürü (CEO) Alp Öğücü ve Mali İşler Direktörü (CFO) Işıl Tireli, şirketin 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, devam eden yatırımları ve halka arz sonrası yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Tireli, 9 aylık süreçte 9,3 milyar lira konsolide net satış geliri ve yüzde 73'lük bir ihracat oranı elde ettiklerini açıkladı.





NET KAR 981 MİLYON LİRA

Vergi sonrası net dönem karlarının geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puanlık artış göstererek yüzde 10,6 seviyesine yükseldiğini ve net karlarının 981 milyon lira olarak gerçekleştiğini ifade eden Tireli, şunları söyledi: "2024'ün dokuz aylık döneminde Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketler arasında karlılığı en yüksek olan ilk 100 şirket arasında yer alıyoruz. 2024'ün dokuz aylık döneminde yüzde 73'lük bir ihracat oranı elde ettik. Düşük finansal borçluluk ve 11 milyar lirayı aşan öz kaynaklarımız da bizi betimleyen en güçlü finansal göstergelerimiz arasında yer alıyor.”

Halka arz sonrası yaptıkları ilk olağan genel kurulda alınan kararı hatırlatan Tireli, 1 Ağustos 2024'te bir önceki yıl karının yüzde 88,42'si tutarında brüt kar dağıtımı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.





160 BIN TON SATIŞ YAPTIK

Türkiye'de kendi markaları olan Sofia, Maylo ve UltraBerrak ile faaliyet gösterirken, yurt dışına ham madde olarak bobin kağıt, bir yandan da tamamlayıcı olarak konverting ürün sattıklarına ifade eden Lila Kağıt CEO'su Alp Öğücü, "2024'ün ilk 9 ayında, ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik zorluklara rağmen 160 bin tonluk satış yaparken, satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 seviyesinde artırmayı başardık" dedi. 80’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Alp Öğücü, Erzurum'da yapımı devam eden fabrikayla birlikte Gürcistan, Irak ve Azerbaycan pazarlarına açılacaklarını da belirtti.



