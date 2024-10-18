Kimya üretim devi açılıyor

Yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı veren, petrokimyada SASA, halı dünyasında Merinos ve Dinarsu gibi ünlü markaları bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding, ‘Yola devam’ parolasıyla tesis kurma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trabzon’un Akçabat ilçesine İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi’ni kazandıran şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Adana Seyhan’da 375 bin metrekare alanda yapımı devam eden, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretim tesisinin 15 Aralık’ta faaliyete geçeceğini açıkladı. Söz konusu tesiste; kumaş, şişe, film, fiberglas, kompozit malzemeler, LCD (likit kristal ekran), yalıtım bandı, halı, sütür gibi materyallerin yapımında kullanılan polyester ve elyafın ham maddesi üretilecek.





EBRD’DEN KREDİ ALDIK

Petrokimya yatırımı PTA ile ilgili konuşan Erdemoğlu, Yumurtalık projesinde yer konusunda tamamen işlem bitmediği için iş ortaklığı olarak kimseyle görüşmeye başlamadıklarını ifade etti. Erdemoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "SASA'ya ortak almayacağız. Oradaki kuracağımız şirketler ortak olacak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Avrupa ve Bölge Başkanı geldi, SASA'yı gezdi. PTA üretim tesisi için EBRD'den 75 milyon avro kredi kullandık.” Erdemoğlu, Yumurtalık projesi için öngördükleri yatırım bütçesinin ilk etap için 5,5 milyar dolar olduğunu kaydetti. Kurdukları PTA Tesisi’nin çevreci olduğunun altını çizen Erdemoğlu, "PTA, ilk çalıştığında biz elektrik vereceğiz, sonra kendi elektriğini kendi üretecek. Bir daha elektrik kullanmayacak. Havaya uçuşan gazlarla yapılan bir teknoloji. EBRD, çevreci olmaması münasebetiyle hiçbir petrokimya şirketine kredi kullandırmamıştır. İlk kez çevreci olduğundan dolayı SASA'ya kredi vermiştir. Atığın yüzde 65'ini tekrar işletmede, yüzde 34'ünü de geri dönüşümde kullanıyoruz. Yüzde 1'ini dışarıya kullanacağız. Dünyada örneği az olan tesis kurduk" dedi.





İKİ YENİ FABRİKA YOLDA

2025 hedeflerinden söz eden Erdemoğlu, SASA'da tonaj olarak PTA hariç yüzde 60 artış olacağı yönünde beklentileri olduğunu ifade etti. Erdemoğlu, "PTA'da gelecek yıl bir milyon 500 bin ton üretim yapacağımızı tahmin ediyoruz, ondan sonraki yıl bir milyon 700 bin tona çıkacak. Türkiye'nin ihtiyacı kadar polyester üreteceğiz. 2025, yaptıklarımızın faaliyete geçme yılı. Yani yatırımlarımızın meyvelerini alacağız. Bugüne kadar 4 milyar dolarlık yatırımı tamamlamış olacağız" diye konuştu. İbrahim Erdemoğlu, 350 milyonluk tesislerinin 3 ay sonra, diğer tesislerinin ise 6 ay sonra faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.





EN BÜYÜK POLYESTER ÜRETİCİSİ OLACAĞIZ

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker ise, "Türkiye'nin polyester ihtiyacının tamamını karşılayacağız. İnanıyorum ki 2026 sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracata ulaşmış olacağız. Türkiye yıllık 1 milyar dolarlık PTA ithal ediyor. Yatırımla bu ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Cari açığın kapanmasına katkımız olacak. Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya ve Hindistan'a kadar olan bölgedeki en büyük PTA tesisi olacak. 2026 sonu itibarıyla SASA, bu bölgelerdeki en büyük polyester üreticisi olacak" dedi.  Ayhan Fethi Güner TRABZONYatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı veren, petrokimyada SASA, halı dünyasında Merinos ve Dinarsu gibi ünlü markaları bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding, ‘Yola devam’ parolasıyla tesis kurma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trabzon’un Akçabat ilçesine İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi’ni kazandıran şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Adana Seyhan’da 375 bin metrekare alanda yapımı devam eden, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretim tesisinin 15 Aralık’ta faaliyete geçeceğini açıkladı. Söz konusu tesiste; kumaş, şişe, film, fiberglas, kompozit malzemeler, LCD (likit kristal ekran), yalıtım bandı, halı, sütür gibi materyallerin yapımında kullanılan polyester ve elyafın ham maddesi üretilecek.





EBRD’DEN KREDİ ALDIK

Petrokimya yatırımı PTA ile ilgili konuşan Erdemoğlu, Yumurtalık projesinde yer konusunda tamamen işlem bitmediği için iş ortaklığı olarak kimseyle görüşmeye başlamadıklarını ifade etti. Erdemoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "SASA'ya ortak almayacağız. Oradaki kuracağımız şirketler ortak olacak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Avrupa ve Bölge Başkanı geldi, SASA'yı gezdi. PTA üretim tesisi için EBRD'den 75 milyon avro kredi kullandık.” Erdemoğlu, Yumurtalık projesi için öngördükleri yatırım bütçesinin ilk etap için 5,5 milyar dolar olduğunu kaydetti. Kurdukları PTA Tesisi’nin çevreci olduğunun altını çizen Erdemoğlu, "PTA, ilk çalıştığında biz elektrik vereceğiz, sonra kendi elektriğini kendi üretecek. Bir daha elektrik kullanmayacak. Havaya uçuşan gazlarla yapılan bir teknoloji. EBRD, çevreci olmaması münasebetiyle hiçbir petrokimya şirketine kredi kullandırmamıştır. İlk kez çevreci olduğundan dolayı SASA'ya kredi vermiştir. Atığın yüzde 65'ini tekrar işletmede, yüzde 34'ünü de geri dönüşümde kullanıyoruz. Yüzde 1'ini dışarıya kullanacağız. Dünyada örneği az olan tesis kurduk" dedi.





İKİ YENİ FABRİKA YOLDA

2025 hedeflerinden söz eden Erdemoğlu, SASA'da tonaj olarak PTA hariç yüzde 60 artış olacağı yönünde beklentileri olduğunu ifade etti. Erdemoğlu, "PTA'da gelecek yıl bir milyon 500 bin ton üretim yapacağımızı tahmin ediyoruz, ondan sonraki yıl bir milyon 700 bin tona çıkacak. Türkiye'nin ihtiyacı kadar polyester üreteceğiz. 2025, yaptıklarımızın faaliyete geçme yılı. Yani yatırımlarımızın meyvelerini alacağız. Bugüne kadar 4 milyar dolarlık yatırımı tamamlamış olacağız" diye konuştu. İbrahim Erdemoğlu, 350 milyonluk tesislerinin 3 ay sonra, diğer tesislerinin ise 6 ay sonra faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.





Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, arkadaşımız Ayhan Fethi Güner’e yatırımlarını ve gelecekle ilgili projelerini anlattı.

EN BÜYÜK POLYESTER ÜRETİCİSİ OLACAĞIZ

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker ise, "Türkiye'nin polyester ihtiyacının tamamını karşılayacağız. İnanıyorum ki 2026 sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracata ulaşmış olacağız. Türkiye yıllık 1 milyar dolarlık PTA ithal ediyor. Yatırımla bu ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Cari açığın kapanmasına katkımız olacak. Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya ve Hindistan'a kadar olan bölgedeki en büyük PTA tesisi olacak. 2026 sonu itibarıyla SASA, bu bölgelerdeki en büyük polyester üreticisi olacak" dedi.











