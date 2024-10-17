Trabzon’a bir milyar liralık yatırımı iki yılda tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu eserden dolayı Erdemoğlu Holding'e teşekkür etti. Bak, "Gerçekten çok kıymetli bir eseri Trabzon ve Akçaabat kazanıyor. Sporun içinde gelen birisi olarak bu tip eserlerin bize çok büyük katkısı var. Erdemeoğlu ailesinin yaptıklarını görünce, gerçekten çok gururlandık. Türk gençliğine, Türk Sporuna, bölgeye milletine ve vatanına yaptığı hizmetlerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. İbrahim Erdenmoğlu’nun Trabzon’a olan vefasını kutluyorum" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise lise orta öğretim çağının Türkiye'de 14-15 yaş bandında başladığına dikkati çekti. Tekin, şunları söyledi: "Sportif yeteneklerin keşfedilip, eğitilmesi için geç bir yaş. Bu yıl ilk defa Türkiye’de spor ve müzikle ilgili olarak daha erken yaşlarda eğitim öğretimi başlatacağımız sürecin adımını attık. Spor orta okulları kurmaya başladık. Bu yıl 4 tanesi faaliyete geçti. Burada lise ile birlikte spor orta okulu olacak."