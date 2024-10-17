Trabzon’a bir milyar liralık yatırımı iki yılda tamamladı

Erdemoğlu Holding, Trabzon’da 2 yıl önce temelini attığı spor kompleksi yatırımını tamamladı. Akçaabat’a yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla inşa edilen Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi’nin açılışı dün yapıldı. 50 bin metrekarelik alana sahip kompleks; spor sahaları, laboratuvar, kütüphane, sanat atölyeleriyle gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.
Petrokimya alanında SASA ve halı sektöründe de Dinarsu ve Merinos gibi markaları bünyesinde barındıran Erdemoğlu Holding, Trabzon Akçaabat’ta yapımını tamamladığı Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirdi. 2022’de temeli atılan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi, yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla tamamlandı. 50 bin metrekarelik alana inşa edilen kompleks, toplamda 16 bin 431 metrekare kapalı alana sahip.
İBRAHİM ERDEMOĞLU’NA FAHRİ HEMŞEHRİLİK VERİLDİ
Laboratuvar, kütüphane, sanat atölyeleri ve spor sahalarının bulunduğu kompleks, gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nu ‘Trabzon’un fahri hemşehrisi’ ilan etti.
İKİ FUTBOL SAHASININ BİRİNİ TAMAMLADIK
Kompleks açılışında konuşan İbrahim Erdemoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde fizik bölümünden mezun olduğunu hatırlatarak, okurken aynı zamanda kilim satarak çalışmaya başladığını, böylece ticarete ilk olarak Trabzon’da başladığını söyledi. Trabzon’da bir kompleks inşa etme fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Erdemoğlu, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile üniversiteden arkadaş olduklarını, kendisiyle görüştükten sonra böyle bir karar aldıklarını kaydetti. Akçaabat’ta vatandaşların spora meraklı olduğunu bildiğini dile getiren Erdemoğlu, iki tane de futbol sahası yapma kararı aldıklarını vurguladı. Programın kapanışında Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, davetlilere gösteri maçı yaptı.
ORTAYA GÜZEL BİR ESER ÇIKTI
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu eserden dolayı Erdemoğlu Holding'e teşekkür etti. Bak, "Gerçekten çok kıymetli bir eseri Trabzon ve Akçaabat kazanıyor. Sporun içinde gelen birisi olarak bu tip eserlerin bize çok büyük katkısı var. Erdemeoğlu ailesinin yaptıklarını görünce, gerçekten çok gururlandık. Türk gençliğine, Türk Sporuna, bölgeye milletine ve vatanına yaptığı hizmetlerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. İbrahim Erdenmoğlu’nun Trabzon’a olan vefasını kutluyorum" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise lise orta öğretim çağının Türkiye'de 14-15 yaş bandında başladığına dikkati çekti. Tekin, şunları söyledi: "Sportif yeteneklerin keşfedilip, eğitilmesi için geç bir yaş. Bu yıl ilk defa Türkiye’de spor ve müzikle ilgili olarak daha erken yaşlarda eğitim öğretimi başlatacağımız sürecin adımını attık. Spor orta okulları kurmaya başladık. Bu yıl 4 tanesi faaliyete geçti. Burada lise ile birlikte spor orta okulu olacak."