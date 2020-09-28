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Ekonomi Üretmeye devam etmeliyiz Türkiyenin başarısı görmezden gelinmesin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üretmeye devam etmeliyiz: Türkiye'nin başarısı görmezden gelinmesin

Salgının 2020 yılına dair beklentileri sekteye uğrattığını belirten TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, alınan tedbirlerle sürecin en az zararla atlatılmakta olduğunu söyledi. Pandemi sebebiyle oluşan küresel krizin içerisinde fırsatlar barındırdığını aktaran Doğan, “Üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Ülke olarak ciddi bir potansiyele sahibiz, harekete geçmeliyiz” dedi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci hem Türkiye ekonomisinde hem dünyada ciddi şekilde etki ve belirsizlik oluşturdu. Bu süreçte hükümet tarafından atılan adımlarla pek çok alandaki düzenleme erkenden ortaya koyulurken, hükümetin sivil toplum kuruluşları ve diğer unsurlarla istişare ederek harekete geçmesi süreçteki başarıyı arttırdı. Pandemi sürecinde ekonomi yönetiminde atılan adımları değerlendiren Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği(TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, “Baktığınız zaman biz hem sağlık altyapısı hem de iş dünyası bağışıklığı açısından çok başarılı tedbirler skalası oluşturduk” dedi. Doğan bu noktada devletin çalışmalarının takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaşar Doğan

ÇARKLAR BİR ŞEKİLDE DÖNMELİ

Ekonomide çarkların dönmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, bu noktada alınan reaksiyonların oluşabilecek hasarı en aza indirdiğini söyledi. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zamana kadar hem faizler hem de finansa erişim imkanı sağlandı. Tabii bu pandemi olmasaydı biz 2020 yılını ekonominin pik yapacağı ve 2023 hedeflerine yürürken yüksek bir basamak olarak görüyorduk. Ciddi yatırımların başlayacağı, yabancı girişimcilerin Türkiye’ye gelerek aksiyon alacağı bir mekanizma oluşmuştu. Pandemiyle beraber dünyadaki ani değişim çıkışımızı da sekteye uğrattı. Biz her zaman krizlere alışkın olduğumuz için ve kriz yönetimiyle ilgili tecrübelendiğimiz için avantaja dönüştürme noktasına geldik. Görüldü ki sanayi sektörümüz maske üretimi gibi hızlı adımlar atarak bütün dünyaya kol kanat gerdi. İç pazarda yerli üretimlerimizi arttırdık. Dışa bağımlılığımız yüzde 20-30’lara kadar indi.”

KRİZİN FIRSATLARI GÖZDEN KAÇMASIN

Salgının artık politikaları değiştirdiğine dikkat çeken Yaşar Doğan, gelecekte özellikle üretime yoğunlaşan ve yenilikleri de yakından takip eden ülkelerin pozitif bir biçimde ayrışacağını aktardı. Her krizin olduğu gibi bu krizin de içerisinde çeşitli fırsatlar barındırdığını belirten Doğan, “Üretmemiz gerekiyor. Ayrıca yenilikleri de takip etmemiz gerekiyor. Küresel bazda artık gördük ki e-ihracatın ve e-ticaretin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Türkiye’nin lojistik ağların göbeğinde olması sebebiyle ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Piyasadaki yenilikleri de üretiminizde baz aldığınızda sivrilen bir ülke haline geleceksiniz” diye konuştu. Doğan ayrıca Türkiye’nin sağlık üssü olmasının da dünyada ciddi bir yankı oluşturduğunu ve bu iki alanda Türkiye’nin ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu kaydetti.

KREDİ KURULUŞLARI GÖRMEZDEN GELİYOR

Üçüncü çeyrekle alakalı göstergelere ve kredi derecelendirme kuruluşlarının tutumuna da değinen TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye’nin süreçteki başarısının farklı şekilde lanse edildiğini belirtti. Türkiye’nin bu süreçte halkını kucaklayan bir politika yürüttüğünü söyleyen Doğan, “Zaten kredi derecelendirme kuruluşlarının her zaman bir ön yargısı vardı. Sektörlerdeki olumlu seyri görmezden gelmek bir art niyeti akla getiriyor. Ben umursamıyorum, umursanmaması gerektiğini de düşünüyorum. Bunlar yabancı yatırımı için bu kredi notları bir baremse kimsenin de bunu umursadığını zannetmiyorum. Türkiye’de dünyanın en büyük projeleri inşa ediliyor. Farklı farklı milletlerden şirketler gelerek yatırım yapıyor” dedi. Enerji alanındaki politikayı da değerlendiren Doğan, “Enerjide artık kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğiz. Enerji bizim en yumuşak karnımızdı. Türkiye’nin çıkışı enerjiden geçiyor” diye konuştu.

TÜMSİAD DİJİTALLEŞME ADIMLARINI HIZLA ATIYOR

  • TÜMSİAD olarak dijitalleşmeye yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Yaşar Doğan, 2019’un Ekim ayında başladıkları dijitalleşme projesinin pandemi ortamıyla beraber hız kazandığını vurguladı. TÜMSİAD ile Türkiye’de ilk defa dijital bir dernek kavramı oluşturduklarını bildiren Doğan, “Süreçlerimizin büyük bir bölümünü dijital ortama taşıdık. Pandemi döneminde daha önce dijital altyapımızı hazırlamış olmamız sebebiyle süreci en iyi yöneten derneğiz diyebilirim” ifadesini kullandı.

Edirne, konut kiralarındaki yüzde 110 yükselişle Türkiye birincisi oldu
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Türkiye'nin 'öğrenci kenti' olarak bilinen şehirlerinden Edirne'de, özellikle son 3 yılda kiralık dairelerde meydana gelen yüzde 110'luk artış, bu kategoride serhat şehrini ülke ortalamasında birinci sıraya taşıdı. Kentte 100 metrekarelik bir daire için 1000 lira ile 1800 lira arasında fiyatlar değişirken, kiracılar ise bu durumdan şikayetçi olmaya başladı. Yükseliş hakkında konuşan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, üniversitenin uzaktan eğitime geçmesiyle kentteki kiralık dairelerin yüzde 80'inin boşaldığını, bu nedenle ilerleyen süreçte fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi.
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'TALEP FAZLALILIĞINDAN FİYATLAR YÜKSELDİ'<br>​<br>​ Yaklaşık 55 bin konutun olduğu Edirne'nin 'öğrenci şehri' olduğunu söyleyen Şube Başkanı Feda, Bu yatırımlar yapılırken ev sahipleri konutları öğrencilere 'kiraya veririm' şeklinde yatırımlarını yönelttiler. Edirne'de gayrimenkul yatırımları altın, döviz ve benzeri yatırımlardan daha fazladır. Bu aldıkları gayrimenkuller de Edirne'deki arz, talep dengesine vurduğumuzda talep fazla geldiğinden ve ev azlığından rakamlar her sene üzerine yüzde 110 koyarak geldi dedi.
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'DAİRELERİN YÜZDE 80'İ BOŞ'<br>​<br>​ Özellikle pandemi döneminin ardından üniversitenin uzaktan eğitime geçmesiyle Edirne'deki kiralık dairelerin yüzde 80'inin boşaldığına dikkat çeken Feda, Şu anda çoğu emlak danışmanı arkadaşlarda 15- 20 ile 80 tane arasında kiralık daireler mevcut ama kiraya veremiyorlar. Ev sahipleri de doğal olarak kiraları makul fiyatlara çekmeleri gerekiyor. Çünkü şubata kadar okullar açılmayacağından ve o tarihten sonra da olumlu kararlar alınmayacağını tahmin ederek bu yorumu yapıyoruz. 1 1'ler şu anda 1200- 1500 bandında seyrederken kiracılar olmadığından, mal sahipleri uygun kiraya vermeleri yani 700- 800 lira bandında evlerini kiraya vermelerini tavsiye ediyoruz diye konuştu.
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'FİYATLAR NORMAL SEYRİNE DÖNECEK'<br>​<br>​ Emlak Danışmanı Erhan Koçtürk ise kentte 5- 6 sene öncesine kadar fiyatların normal seyrinde gittiğini belirtti. Koçtürk, Özellikle son 1 yıl içinde çok ciddi fiyat artışı oldu. Bana göre şişirme fiyat artışı bunlar. Edirne'nin Türkiye'de emlak piyasasında lider olma durumu buradan başladı zaten. Kiralık konut fiyatları bu kadar yukarıda değildi. Gayrimenkul fiyatları da bu kadar değildi. Bu tamamen belirli grupların Edirne'de bir anda yükselişine neden oldu. Ama şu an gerçek fiyatlarına dönüyor. Hem pandemi süreci hem de üniversitenin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Edirne'deki boşalan evler konut fazlalığını ortaya çıkardı. Satılamama ve kiralanamama durumu ortaya çıktı. Böyle olunca fiyatlar otomatikman arz, talep dengesinden dolayı aşağı düşecek dedi.
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'1000 LİRAYA KİRALIK EV BULABİLMEK İÇİN DUA EDER OLDULAR'<br>​<br>​ Edirne'de kirada oturan üniversite öğrencisi Nida Dinçer, kiraların öğrencilerin ödeyemeyeceği seviyelerde olduğunu söyledi. Dinçer, Edirne'de şu anda 2- 3 yıl öncesine baktığımızda o zamanki kira fiyatlarıyla şimdiki fiyatlar arasında inanılmaz bir uçurum var. Çok artış gözüküyor. 1+0, 1+1 daireler bir öğrencinin ödeyemeyeceği seviyeye çıktı. Yani 1000 liraya kiralık ev bulabilmek için dua eder oldu insanlar. Benim Eskişehir gibi öğrenci şehirlerinde de yaşayan arkadaşlarım var, oralarda böyle değil. Ev sahiplerinin bu kadar artış yapmasını onaylamıyorum diye konuştu.
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'ARTIŞLARDAN MAĞDURUZ'<br>​<br>​ Kirada oturan Edirneli esnaftan Ali Tamer Kuday ise kira oranlarının her sene neredeyse yüzde 100 oranında arttığını dile getirdi. Kuday, Kira fiyatları her sene neredeyse yüzde 100 oranında artıyor. Sanırım öğrenci kenti olmasından kaynaklanıyor. Bu artışlardan kiracı olarak mağduruz. Ben şu anda normalde 600- 700 lira olması gereken bir yere 1200 lira kira ödüyorum. Hem bizim bütçemizi sarsıyor hem diğer kiracı arkadaşların da. Genelde yüksek fiyatlar dedi.
Edirne, konut kiralarındaki yüzde 110 yükselişle Türkiye birincisi oldu
Türkiye genelindeki emlak istatistiklerine göre, 3 yıllık kira değişimleri göz önüne alındığında en yüksek kira artışının yüzde 110 ile Edirne'de olduğu belirtildi. 100 metrekare daire için kira fiyatlarının bin 800 lirayı gördüğü kentte yaşayanlar, yüksek fiyatlardan yakındı.
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