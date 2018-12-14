Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar’ı geleceğe taşıyacak olan Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Üsküdar Bilim Merkezi, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, Üsküdar Belediyesi Nikâh Sarayı, Çavuşdere Spor Sarayı, İstanbul Resimleri Müzesi ve Valide Sultan Gemisi projeleri toplu açılışla birlikte Üsküdar ve tüm İstanbulluların hizmetine sunuldu.

‘BELEDİYECİLİĞİN OKULUNU KURDUK’

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olarak belediyeciliğin okulunu kurduklarını söyledi: ‘’Çeyrek asırdan fazladır Üsküdar'da oturan bir kardeşiniz olarak bu ilçenin gönlümde müstesna bir yeri vardır. Üsküdar'daki her gelişmeyi çok daha yakından takip ediyorum. Bugün toplu açılışını yapacağımız eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Belediye hizmet binamız 800 araçlık otoparkı ve pek çok özelliği ile İstanbul’a yakışan bir eser oldu. 15-20 yıl önce neydi buraların hali şimdi nerelerden nerelere geldi. Bunun adı AK Parti Belediyeciliği’dir. Sanat var, temizlik var, hizmet var.’'

Üsküdar-Çekmeköy metrosu geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı.

‘’ONLARDA CENTRAL PARK VARSA BİZDE DE NAKKAŞTEPE VAR’

Açılışı yapılan projelerin yatırımların toplam değerinin 470 milyon dolar olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Bu seçimin dev projelerinden biri millet kıraathaneleri. Kıraathane, okuma evidir. Biz gençlerimizi kötü alışkanlıklarından çekelim, kıraathanelerde kitaplardan alıp okusunlar, derslerini orada çalışsınlar ücretsiz çayını içip kekini yesinler istiyoruz. Ne devlet ne belediyeler bunu bir lütuf olarak yapmıyor. Bu milletin bize verdiği görev. Üsküdar Belediyemiz şimdi size burada bu hizmeti veriyor. İstanbul Nakkaştepe millet bahçesi 50 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en gözde mekanlarından olmaya aday. Onlarda Central Park varsa bizde de Nakkaştepe var. En önemli bilim merkezi Üsküdar’da önemli hizmetler verecek. İşte Medeniyet Üniversitesi’nin hemen arkasında bu merkez bilim yuvası haline geldi. Valide Sultan Gemisi geçtiğimiz yıl faaliyete geçti ve bugüne kadar 400 bin kişiye hizmet verdi. Toplam yatırım bedeli 470 milyon lirayı bulan bu eserleri yapan başta belediye başkanımız olmak üzere tüm hizmetleri olanları kutlamak istiyorum. Ömrümüz oldukça Üsküdar hep gönül tahtımızın baş köşesinde yer alacaktır.’’

REKLAM

‘BELEDİYENİN ÖZ KAYNAKLARIYLA YAPTIK’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise şunları söyledi: ‘’Bugün kadim şehrimiz Üsküdar’a belediyemiz tarafından kazandırılan toplam 9 projenin açılışı töreni için bir aradayız. Üsküdar’a kazandırdığımız bu güzel eserlerin tamamı sosyal belediyeciliğin, hizmet belediyeciliğinin ve en önemlisi gönül belediyeciliğinin en önemli eserleridir. Bugün burada açılışını gerçekleştiğimiz tüm eserlerimizi tamamen Üsküdar Belediyesinin öz kaynaklarıyla hayata geçirerek bir ilke imza attık. 1990’da Üsküdar’a geldiğimizde İstanbul Üniversitesi’ne gitmek için belediye otobüsleri kalkmıyordu, çöpler toplanmıyordu. Bugün çöplerin toplanmadığı bir ilçeden bilim merkezlerinin, millet kıraathanelerinin, millet bahçelerinin, engelsiz yaşam merkezlerinin hizmete açıldığı bir Üsküdar’a kavuşmuş durumdayız. Millet Kıraathaneleri’nin, Millet Bahçeleri’nin en güzel örneğini Üsküdar’a kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz.’’

Üsküdar ve İstanbul’a büyük değer katacak olan dev projelerin detay bilgileri şöyle:

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi:

Bulgurlu Mahallesi'nde yapımı biten, hizmet anlamında Türkiye'de ilk ve tek olan Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete başladı. Merkezde engelli bireylerin rehabilitasyonu için tüm ayrıntılar düşünüldü. Kadın ve erkeklere yönelik 2 ayrı yüzme havuzu, akranlarla paylaşım odası, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma salonu, kafeterya gibi birçok bölümden oluşan merkeze aileler engelli çocuklarını emanet ederek kendi gündelik işlerini yapabilecek. Engelli birey sahibi ailelerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak, engelli bireylerimize sıcak bir yuva görevi görecek olan merkez yeşillikler içinde ve modern bir tasarımla inşa edildi. Engelli çocukların evlerinden alınarak günübirlik konaklaması ve ailelere nefes aldırılması açısından Türkiye’de bir ilk. Bay ve bayan hidro terapi havuzları, Fizyoterapi ve müzikli terapi odaları, Kütüphane, Spor salonu, Resim atölyeleri, Çok amaçlı salonu ile hizmet verecek olan merkezimiz özellikleri itibariyle sahasında ilk olan 10.000 m2 kapalı, 3.000 m2 açık alana sahip.

REKLAM

9 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Nevmekan Sahil Millet Kıraathanesi:

İstanbul’da kültürün kalbi yepyeni bir mekânda daha atmaya başladı. 2018 yılı itibariyle Üsküdar’ın eski evlendirme dairesi binasında kurulan Nevmekân Sahil, İstanbul kültürünün ve İstanbul’u yaşama sanatının önemli mekânlarından biri oldu. İlk olarak 2016 yılında Bağlarbaşı’nda eski İETT garajının restorasyonuyla açılan Nevmekân aynı zamanda Millet Kıraathanesi fikrinin de en güzel örneklerinden biridir. Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul kültürüne yeni bir sembol hediye etme vizyonuyla kurulan Nevmekân Sahil, 50 bin kitaplık kütüphanesiyle, sergi salonuyla, sanat ve kültür etkinlikleri imkanıyla Üsküdar sahilinde İstanbullulara ve dünya vatandaşlarına hizmet veriyor.

Nakkaştepe Millet Bahçesi:

50.000 metrekarelik bir alanda kurulan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, Macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp alanları, okçuluk alanları yer alıyor. Üsküdar’ı güzelleştirmek ve yeşil alan miktarını artırmak için son yıllarda büyük projelere imza atıldı. 46 yeni park yapıldı, 65 park yenilendi. Hemşerilerimize binlerce meyve fidanı dağıtıldı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4,8 m2’den 9,5 m2’ye çıkarıldı. 2019’daki projelerle bu oranı 10 m2’ye çıkarmayı planlıyor.

Üsküdar Bilim Merkezi:

Üsküdar Bilim Merkezi, farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirme amacıyla kurulmuştur. Bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı hedefleyen; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden, Üsküdar Bilim Merkezi ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmayı planlamaktadır. Bu bağlamda bireylere günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilme özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

REKLAM

Planetaryumun yanı sıra Uygulamalı Atölyeler, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji – Robotik Kodlama Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Parçalara Ayır Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi olmak üzere toplam 7 farklı temada birçok atölye ile ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere belirli bir müfredat eşliğinde eğitim verilecektir

Valide Sultan Gemisi:

1 Ağustos 2017’de denize indirdiğimiz Valide Sultan Gemisi, Üsküdar Belediyesi’nin en özgün, en sevilen sosyal projelerinden biri oldu. Gemimiz ile düzenlediğimiz ücretsiz turlarla başta Üsküdarlılar olmak üzere tüm İstanbulluları Boğaz’ın güzellikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Tuzla’da yerli ve millî imkânlarla üretilen gemimiz 500 kişi kapasiteli ve tüm Boğaz turu seferlerimizde ücretsiz çay, simit ikramı yapılıyor. Uzman rehberler eşliğinde yapılan turlar sayesinde bugüne kadar 400.000’den fazla kişi ücretsiz kültür turuna katıldı. Her Perşembe, lise son sınıf öğrencileri Sanat Tarihi dersini gemimizde işliyor. Valide Sultan Gemisi haftanın altı günü hizmet vermektedir.

Çavuşdere Spor Sarayı:

Çavuşdere Spor Sarayı’nda yarı olimpik bay - bayan havuzlar, fitness salonları, basketbol ve voleybol salonu yer alıyor.

Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası:

Tüm birimlerin tek çatı altında toplandığı yeni modern binada Üsküdarlılar çok daha kolay ve daha hızlı hizmet alıyor.

Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı:

Üsküdar Belediyesi Evlendirme dairesinde 320 kişinin aynı anda oturabileceği 304 metre karelik ana solon, aynı büyüklükte çok maksatlı bir salon, 2 adet kutlama ve takı salonu, 2 adet gelin odası, 150 metre karelik bir sergi salonu, 288 kişilik yemek salonu, bekleme ve misafir salonu, fotoğraf stüdyosu ve 2 adet dükkan yer alıyor. Nikah Sarayının üstünü örten ahşap lamine kubbe, Almanya’da demonte olarak üretildi ve yerinde montajı yapıldı. Kubbe, Selçuklu yıldızı şekli esas alınarak, şeffaf cam malzeme ile kaplandı, doğal gün ışığı ile iç mekanın aydınlatılması sağlandı.