Ekonomi Uydu analiziyle 25 tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uydu analiziyle %25 tasarruf ​

Uydu analiziyle %25 tasarruf

GAP Bölgesi’nde uydu ve İHA görüntüleri ile değişken oranlı gübreleme uygulamaları yapılarak en yüksek maliyetli girdi olan gübre kullanımında yüzde 25’e kadar tasarruf sağlandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Geliştirilen yazılımların yönetimi ve yaygınlaştırılması için Şanlıurfa’daki GAP BKİ bünyesinde GAP Hassas Tarım Füzyon Merkezi kuruldu.
Geliştirilen yazılımların yönetimi ve yaygınlaştırılması için Şanlıurfa’daki GAP BKİ bünyesinde GAP Hassas Tarım Füzyon Merkezi kuruldu.

Tarımda gübre uygulamaları uydu görüntüleri ile analiz edilerek yüzde 25 tasarruf sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BİK) Başkanlığı tarafından desteklenen, Hassas Tarım Projeleri kapsamında öncelikle gübre olmak üzere doğru tarımsal girdi olan su ve ilacı, doğru konumda, doğru zamanda, doğru oranda uygulayarak en iyi verim oranlarına ulaşmak için hassas tarım çalışmaları yürütülüyor. Geliştirilen yazılımların yönetimi ve yaygınlaştırılması için Şanlıurfa’daki GAP BKİ bünyesinde GAP Hassas Tarım Füzyon Merkezi kuruldu.

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TARIMDA TEKNOLOJİ ÇAĞI

Projede GAP Bölgesi’nde bulunan pilot alanlarda hassas tarım uygulamaları için uydu görüntüleri, hava platformlarında kullanılacak multi / hiperspektral kameralar, yer platformlarında kullanılacak sensörler ile uygun verinin toplanması, toplanan verinin analiz edilmesi ve yorumlanması işinin bir bilgi yönetim sistemleri yazılımları ile sağlanması amaçlanıyor. Pilot alanlarda yapılan denemelerde İHA ve uydu görüntüleri ile değişken oranlı gübreleme uygulamaları yapılarak en yüksek maliyetli girdi olan gübre kullanımında yüzde 25’e kadar tasarruf sağlandı. Proje kapsamında geliştirilen masaüstü Hassas Tarım Uygulama Yazılımı’ı sayesinde ürün rekolte tahmini çalışmaları ile ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına katkı sağlıyor.

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ÇİFTÇİ DANIŞMAN ARAYÜZÜ

  • Söz konusu altyapının ve karar destek bileşenlerinin web tabanlı bir platform üzerinden kullanılabilmesi için Çiftçi Danışman Arayüzü’nün devreye alma çalışmaları devam ediyor. Arayüz ile çiftçiler ve tarım danışmaları tarlalardaki ürünlerin gelişimlerini izleyerek tarımsal girdilerin optimizasyonu sağlayarak yüksek verim elde etmeleri hedefleniyor.

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