Uyumsoft 2020’de yüzde 35’in üzerinde büyüme hedefliyor

Uyumsoft AŞ’nin ürün gamında, ERP (cloud, bulut, mobil), e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye vb) uygulamaları, ekoTicari, ekoHR, ekoSMMM, ekoCARİ, Banka Bakiyem gibi geniş ürün ailesi yer alıyor. 23 yıldır %100 yerli sermaye ile yoluna devam eden Uyumsoft, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’deki 6 ofisinde 200’ün üzerindeki çalışanı ve ekosistemindeki 1.000’i aşkın iş ve çözüm ortağıyla, on binlerce yerli ve global müşterisine yazılım ve danışmanlık hizmeti veriyor.

2025’de kadar, 10 ülkede satış kanalı yapılanması hedefliyor

Her yıl büyüyerek yola devam ettiklerini anlatan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları kaydetti:

“Ülkemizin inovasyon liderleri arasındayız. Ar-ge ve inovasyon odaklı bir şirket olarak, pazara daima yeni ürünler sunmayı sürdürüyoruz. Firma olarak, kobi’den dünya devine her ölçekteki işletmelere, ERP ve e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter vd) uygulamalarının her aşamasında uçtan uça çözümler sunmaktayız. Kısaca, Uyumsoft olarak son 6 yıldır her yıl %30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Çalışanlarımız ve ekosistemimiz ile birlikte daima büyümeye odaklanıyoruz. Türkiye pazarında elde ettiğimiz tecrübelerimizi ve başarılarımızı da, bulunduğumuz coğrafyadaki ülkeler başta olmak üzere dünyaya açmayı planlıyoruz. 2025 yılına kadar, Azerbaycan, Sırbistan, Kosova, Bulgaristan, Dubai, Suudi Arabistan gibi 10 ülkede satış kanalı yapılanmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Uyumsoft, e-Belge pazarında yüzde 15 pazar payına sahip

e-Fatura süreçlerinin 2015 yılından itibaren Türk işletmelerinin gündeminde olduğunu ifade eden Mehmet Önder, şunları söyledi:

“e-Fatura süreçleri 2015 yılından itibaren ülkemiz işletmelerinin gündemine girdi. e-Fatura’nın ardında, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi 40’a yakın e-Belge uygulamaları gelmeye devam edecektir. 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan yeni tebliğ ile, e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak, ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmış oldu. Mükelleflerin geçişi, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlıyor ve 2020’de binlerce yeni mükellef e-Belge’ye geçiyor olacaktır. E-Belge sürecinin lider özel entegratörü olan firmamız Uyumsoft’un, e-Belge sektöründeki pazar payı yaklaşık %15 oranındadır. Tokat ofisimizdeki 100’ü aşkın deneyimli ve tecrübeli insan kaynağımız ile ülke genelindeki müşterilerimize 7x24 kesintisiz en iyi hizmeti sunan firmalardan birisiyiz ve yüksek müşteri memnuniyeti başarımızın anahtarını oluşturuyor. Aynı zamanda, Tokat ilindeki yapılanmamız, Anadolu şehirlerinin “bilişim kenti” olabileceğine güzel bir örneği oluştururken, buradaki gençlere istihdam imkanları sağlamanın ayrı bir gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.