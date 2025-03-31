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Uzay etkinliklerinde zirveye oynuyoruz

Uzay etkinliklerinde zirveye oynuyoruz

04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiği 2024 yılında uzay temalı faaliyetlerini ikiyi katlayarak "Dünya Uzay Haftası"nda en fazla etkinlik yapan 4. ülke oldu. Dünya Uzay Haftası Derneği, Dünya Uzay Haftası'na ilişkin 2024 yılı etkinlik raporunu yayımladı. Dünya Uzay Haftası'na küresel katılım sağlanırken, uzay ve iklim değişikliği temasına yönelik 88 ülkede 15 binden fazla etkinlik gerçekleştirildi. Dünya Uzay Haftası, geçen yıl Türkiye'de Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) tarafından koordine edildi. Türkiye, 2023'e göre etkinlik sayısını iki katına çıkarırken, 51 ilde düzenlenen 241 etkinlikle uzay temasına dikkat çekildi. Türkiye'de bu alandaki en aktif ilk üç şehir ise 31'le Ankara, 30'la İstanbul ve 23'le Bursa oldu.


#Ekonomi
#uzay
#etkinlik
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