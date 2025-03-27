Uzay İstasyonunda yeni tehdit: Fazla temizlik öldürebilir

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dokuz ay boyunca mahsur kalan iki NASA astronotu ardından yapılan yeni bir araştırma uzay aracındaki aşırı temizliğin astronotların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.





Normal şartlarda astronotlar yörüngedeki laboratuvarlarda altı ay kadar kalıyor, ancak NASA’dan Sunita Williams ve Barry Wilmore, planlanandan çok daha uzun bir süre, dokuz aydan fazla ISS’de kaldılar.





Uzayda uzun süreli görevler sırasında astronotlar, bağışıklık sistemi bozuklukları, cilt döküntüleri ve iltihaplı durumlar gibi sağlık sorunları yaşayabiliyor. Ancak, bu sorunların kesin nedenlerini belirlemek oldukça zor bir görevdi. Yeni bir araştırma, bu rahatsızlıkların, ISS’nin "aşırı steril yapısı" ile bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.





Dünya'da milyarlarca mikrop türü bulunurken, bazıları insan sağlığı için faydalıyken bazıları ise hastalıklara yol açabiliyor.





MİKROPLARI ASTRONOTLAR TAŞIYOR

İnsan vücudundaki faydalı bakteriler, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonları engeller ve bağırsak sağlığını destekler.





Daily Mail'de yer alan haberde araştırmacılar, ISS’deki mikrop çeşitliliğinin Dünya'ya göre çok daha düşük olduğunu ve çoğu mikrobu astronotların oraya taşıdığını keşfettiler.





Uzay istasyonundaki bakteri eksikliği, astronotların bağışıklık sistemlerini zayıflatarak, onları çeşitli cilt hastalıkları, uçuklar, mantar enfeksiyonları ve zona gibi rahatsızlıklara karşı daha hassas hale getiriyor olabilir.





Ekip, ISS'deki mikrobiyomun en kapsamlı araştırmasını yapmak için astronotlarla işbirliği yaparak, istasyonun 803 farklı yüzeyinden sürüntü örnekleri aldı. Yüzeylerden alınan örnekler, Dünya'ya getirildikten sonra analiz edilerek hangi bakteri türlerinin ve kimyasalların bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, bu mikropların yüzeylerde nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak için üç boyutlu haritalar oluşturuldu.





Araştırmalar, ISS'deki mikropların ana kaynağının astronotların cildi olduğunu ve temizlik ürünleri ile dezenfektanların neredeyse her yüzeyde bulunduğunu ortaya koydu.





Ancak mikropların çeşitliliği, uzay istasyonunun modüllerine göre farklılık gösteriyor ve bu farklar, her modülün kullanımına bağlı olarak değişiyor. Örneğin, yemek yeme ve yemek hazırlama alanlarında yiyecekle ilişkili mikroplar bulunurken, temizlik yapılan alanlarda idrar ve dışkıyla ilişkili mikroplar daha fazla bulunuyor.





HASTANE GİBİ

Uzay istasyonunun mikrobiyomunun, Dünya’daki endüstriyel ve kapalı yaşam alanlarına benzer şekilde, çok daha düşük çeşitliliğe sahip olduğu tespit edildi. Bu, hastaneler ve izole yaşam alanlarına benzeyen bir durum oluşturuyor. Ekip, temizlik ve dezenfektan kimyasallarının, mikrobiyom çeşitliliğini baskıladığını ve bu durumun astronotlar üzerinde sağlık sorunlarına yol açabileceğini buldu.



