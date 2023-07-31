Uzlaştırma mekanizması Avrupa’ya örnek oldu

Geçtiğimiz yıl enerji ham madde fiyatlarında meydana gelen artışlardan dolayı Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin sekteye uğramaması için devreye alınan Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) ile vatandaşlar 200 milyar TL daha az enerji faturası ödedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülen uygulama ile elektrik tarifelerinde yüzde 110 düzeyinde bir artışın da önüne geçilmiş oldu. Uygulamanın Avrupa’ya da örnek olduğunu söyleyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Avrupa’da bizim uygulamamızdan sonra başka ülkelerde de devreye alınan AUF’un nihai hedefi çok net. Arz güvenliği sekteye uğramayacak ve tüketiciler de yüksek maliyet artışlarından korunacak” şeklinde konuştu.

HEM ÜRETİCİYE HEM DE VATANDAŞA KATKI SAĞLIYOR

AUF’un hem enerji sektörüne hem de tüketicilere beklentinin üzerinde katkısı olduğuna değinen Yılmaz, uygulama sayesinde elektrik üretiminde bugüne kadar herhangi bir aksama yaşanmadığını belirtti. Yılmaz, EPDK’nın bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiğini ve üretim maliyetlerinde yaşanan artışların da ivedilikle AUF’a yansıtılarak, elektrik üreticilerinin mağdur olmasının engellendiğini kaydetti.

SANTRALLER KORUNDU

Mustafa Yılmaz, “AUF ile hiçbir üretici ‘maliyetlerim çok arttı ben santralimi kapatmak zorundayım’ demedi. Öyle bir durumda hem bir arz güvenliği sıkıntısı yaşayabilir hem de kapanan santraller istihdam sorununa sebep olabilirdi. Önce pandemi ardından Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile olağanüstü maliyet artışlarının yaşandığı bir dönemi arz sıkıntısı yaşamadan geride bıraktık” ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca, geçtiğimiz nisan ayında elektrikte yapılan yüzde 15’lik indirimin de AUF katkısı ile gerçekleştiğini belirtti. AUF’a aykırı hareket eden şirketlerle ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini belirten Yılmaz, bu şirketlerin şu ana kadar 9,3 milyar lira geri ödeme yaptığını açıkladı.

AUF mekanizması nasıl işliyor?

EPDK tarafından belirlenmiş olan azami uzlaştırma fiyatları; maliyetlerde oluşan yükseliş ve düşüşler titizlikle takip edilerek güncelleniyor. Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark ‘destekleme bedeli’ olarak bir havuzda toplanıyor. Bu havuzda oluşan gelir, tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak piyasada oluşan fiyat artışlarından tüketiciler korunuyor.







