Uzmanlar EYT'lileri borçlanma talebi süresi için uyardı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emeklilik hakkını elde etti. Emekli olacakların bundan sonraki süreci, düzenlemenin kanunlaşması ile birlikte başlayacak. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması hesaplanıyor.

Borçlanma için tahsis ve talep dilekçesi verilmesi gerek

EYT düzenlemesinde yaş sınırının kaldırılmasının ardından eksik gün ve prim için borçlanma başvurusu yapılması ve tahsis ve talep dilekçesi verilmesi gerekiyor. Borç başvurusu ve hesabı 2023'e kalırsa, SGK yüzde 54,66 oranında daha fazla borçlanma primi tahakkuk edecek.

Uzun kuyruklar oluştu

Ancak EYT'liler, ilk adım olarak eksik gün ve primlerini doldurmak amacıyla askerlik, doğum gibi sürelerde borçlanmaya gitmek için dün itibarıyla SGK bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

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"Yılbaşından önce borçlanma talebinde bulunun"

Bu aşamada uzmanlar, EYT'li olup gün sayısı eksik olanların mutlaka yılbaşından önce borçlanma talebinde bulunmasını istiyor.

"Yılbaşından sonra ödenecek miktar yüzde 54,66 daha fazla"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa Kılıç, borçlanma için yılbaşından sonra ödenecek miktarın yüzde 54,66 daha fazla olacağını belirtiyor.

"Hizmet borçlanma dilekçelerinizi iadeli taahhütlü postalayın"

Mustafa Kılıç, askerlik ve doğum borçlanmasında bulunmak isteyenler için EYT'lilerin bugünü ve yarını değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Kılıç, konu ile ilgili açıklamasında EYT'lilere seslenerek, "E-Devlet ve SGK çok yoğun, hizmet borçlanma dilekçelerinizi iadeli taahhütlü olacak şekilde son iki gün içinde postane aracılığıyla SGK'ya gönderebilir ve 2022 yılı ücretleri üzerinden borçlanma imkanı yakalayabilirsiniz." diyor.

GÜNDEM SGK'lar yarın da açık olacak: EYT'liler uzun kuyruklar oluşturmuştu

Ödemeler nasıl değişecek

2022 yılında borçlanmalarda günlük ödenecek en az tutar 69 lirayken, 2023 yılında bu tutar 107 liraya, en yüksek tutar da 2022 yılı için 517 lirayken 2023 yılı için 800 liraya çıkacak. Buna göre 12 ay askerliğini borçlanacak birisi 2022 yılında en az 25 bin 185 lira ödeyecekken 2023 yılında bu tutar 39 bin 55 liraya çıkacak. 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli de en az 49,680 lirayken bu hesaba göre 2023 yılı için en az 77 bin 040 TL olacak.

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Cumartesi günü de başvuru yapılabilecek

Yarın yılın son günü hafta sonuna gelmesine rağmen İstanbul'da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bağlı tüm merkezlerde hizmet verilmeye devam edilecek. Ayrıca sosyal güvenliğe dair birçok işlem e-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor.