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Ekonomi Uzmanlar uyarıyor Temassız kart dolandırıcılığına dikkat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uzmanlar uyarıyor: Temassız kart dolandırıcılığına dikkat

Salgının yayılımından sonra kredi kartı özellikle de 'temassız' kredi kartları dönemi başladı. Ancak uzmanlar temassız kart dolandırıcılığı konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Uzmanından temassız kart dolandırıcılığı uyarısı.
Uzmanından temassız kart dolandırıcılığı uyarısı.

Dolandırıcılığın nasıl yapıldığını anlatan, tüketicilere uyarılarda bulunan Dijital İletişim Araştırmacısı Ali Murat Kırık, “Siber dolandırıcı, post cihazıyla insanların kalabalık olduğu yerlerde çantasından veya cebinden, kişiye herhangi bir şekilde temas etmeden para çekme işlemi yapabiliyor. Çünkü 5 ile 10 cm arasında bu temassız kartlar ve post cihazları birbirleriyle iletişim kurabiliyor” dedi.

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“RAKAMI KÜÇÜMSEMEYİN EKSTRELERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN”

Ali Murat Kırık, temassız kart kullanıcılarının ay sonunda mutlaka kart ekstrelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

  • “Siber korsanlar ve siber hırsızlar özellikle insanların yoğun olduğu ortamlarda bu işlemleri gerçekleştirmeye başladılar. Yani bazen 50 lira bazen çekilen 40 lira az geliyor. İnsanlar kredi kartı ekstrelerine bakıyorlar ne olacak 30 liradan 40 liradan diyorlar. Bunu küçümsüyoruz. Ama düşünün herkesten bu paranın çekildiğini. Bu direkt vatandaşın mağdur olmasına ve ceplerindeki paranın çıkmış olmasına sebebiyet veriyor. Aniden yaklaşıldığı için bir anda bir çekim işlemi gerçekleşiyor ve o firma marka ismi görülse bile daha sonra siz o markaya ya da firmaya başvursanız ve ‘ben sizden alışveriş yapmadım’ deseniz bile bunu ispat edebilme şansınız söz konusu olmuyor. Çünkü temassız bir şekilde o işlem gerçekleştirilmiş oluyor.”

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“KART ALÜMİNYUM FOLYOYA SARILABİLİR”

Ali Murat Kırık, temassız kartı kullanmak isteyenler için ise, “Temassız özelliği bulunan kartlar alüminyum folyoya sarılarak kullanılırsa çanta içinden ya da kıyafetlerin cebinden temas kesilmiş oluyor. Sinyal alıp verip işlemi gerçekleşmediğinden dolayı sanal dolandırıcı hiçbir şekilde çekim gerçekleştiremiyor” diye konuştu.

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ÖNLEMİNİ ALAN DA VAR, ALMAYAN DA…

Temassız kart kullanımının geçmiş yıllara göre arttığı pandemi döneminde, dolandırılanların sayısı da her geçen gün artıyor.

Vatandaşların bazıları tedbirli davranırken bazıları ise kolay olduğu için kullanmaya devam edeceğini belirtti. Temassız kart kullanıcılarından Ayça Oğuz, “Temassız kullanmaktan şifremi unuttum. Her kartımda kullanıyorum diyebilirim. Büyük kolaylık. Dolandırıcılık kısmını ilk defa sizden duyuyorum. Hiçbir önlem almadım. Ama bundan sonra kapattırıp şifreye dönüş yapacağım gibi duruyor” dedi.

  • Bir başka kullanıcı ise, “Ben temassız özelliğini kullanıyorum. Hatta bu dönemde limitini de yükselttim. Dolandırıcıları duydum. Benim hiç başıma gelmedi. Zaten düzenli olarak ekstrelerimi kontrol ederim. İnşallah da gelmez” şeklinde konuştu.

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