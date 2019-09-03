Ekonomi VakıfBanktan dış ticaret desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

VakıfBank'tan dış ticaret desteği

VakıfBank, dış ticaret paketleri ile KOBİ'lerin yanında olmaya devam ediyor. Cirosu 40 milyon TL'ye kadar olan KOBİ'ler, yurt içi ve yurt dışı yabancı para transferleri ile ithalat-ihracat işlemlerini daha uygun maliyetlerle yapabiliyor. Firmalar fiyat değişikliklerine karşı da koruma sağlayacak. Bankanın dijital kanallarıyla operasyonel yükten kurtulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammet Lütfü Çelebi
Muhammet Lütfü Çelebi

VakıfBank, dış ticaret paketleri ile sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekleyerek, KOBİ’leri desteklemeye devam ediyor. VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Paketlerden cirosu 40 milyon TL’ye kadar olan KOBİ segmentindeki tüm firmalar yararlanabiliyor.

DESTEKLER SÜRECEK

Yabancı para transferleri ve ithalat-ihracat işlemlerinin daha uygun maliyetlerle gerçekleştirildiği paketler sayesinde fiyat değişiklerine karşı koruma sağlanırken, bankanın dijital kanallarının sunduğu avantajlar ile de KOBİ'lerin operasyonel yükü azalıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Dış Ticaret Paketleri ile KOBİ'lere büyük avantajlar sağladıklarını belirterek, "KOBİ’ler, bu paketlerimiz sayesinde yurt içi ve yurt dışı yabancı para transferlerini ve dış ticaret işlemlerini daha uygun maliyetlerle yapabilecek. Ayrıca, fiyat değişikliklerine karşı koruma fırsatı yakalayacak ve Bankamızın dijital kanallarını kullanarak operasyonel yük azalacak. Önümüzdeki dönemde de milli ekonomimizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi yolunda görevimizi yerine getirmek amacıyla desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • PARA TRANSFERLERİ KOLAYLAŞIYOR
  • Yabancı Para Transfer Paketleri, sair transfer, görünmeyen kalem transferi ve kredi geri ödeme işlemlerini kapsıyor. Yurt içi ve yurt dışı yabancı para transferi yapan işletmelere maliyetleri azaltma, fiyat değişiklerinden ve operasyonel yüklerden korunma avantajları sağlıyor.

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