Ekonomi VakıfBanktan fotoğraftaki IBANa çözüm
TÜRKİYE EKONOMİSİ

VakıfBank’tan fotoğraftaki IBAN’a çözüm

‘Dijital kolaylaştırır’ mottosuyla hareket eden VakıfBank, müşteri talep ve ihtiyaçlarını değerlendirdiği yeni bir inovatif ürün daha geliştirdi. VakıfBank IBAN Okuma ile artık fotoğraf, PC ya da telefon ekranındaki IBAN numaraları kolayca kopyalanarak işlem yapılabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
VakıfBank’ın sunduğu IBAN Okuma özelliği sayesinde, IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor.
VakıfBank’ın sunduğu IBAN Okuma özelliği sayesinde, IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor.

Sahadan aldığı geri bildirimlerle yaşamı kolaylaştıran teknolojik ürünler geliştiren VakıfBank, yenilikçi ürünü IBAN okuma ile yine günlük hayata dokunuyor. Bireysel ya da Ticari Mobil uygulamasını kullanan VakıfBank müşterileri, fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için kopyalanamayan IBAN numaralarını artık tek tek yazmak zorunda kalmıyor. VakıfBank’ın sunduğu IBAN Okuma özelliği sayesinde, IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor. Böylece EFT, havale gibi işlemler daha hızlı gerçekleşiyor.

Para göndermede kolaylık sağlıyor

Ferkan Merdan

IBAN Okuma özelliği ile ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “VakıfBank olarak dijital ile gelen yeni iş yapış yöntemlerini, uygulamaları ve yepyeni teknolojileri kullanarak yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Teknolojiyi günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözmek, sahadan aldığımız geri bildirimlerle tespit ettiğimiz müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz. Bu bakış açısıyla IBAN Okuma özelliğini geliştirdik. Para göndermeyi kolaylaştırdık” dedi.

Kamera okuyup ilgili alana aktarıyor

  • Merdan şöyle devam etti; “Pek çoğumuzun karşılaştığı bir sorunu burada pratik şekilde çözüyoruz. Fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için tek tek yazmak zorunda kalınan IBAN numaralarını artık bir kamera vasıtasıyla okutarak ilgili alana kopyalıyoruz. Para gönderme işlemi sırasında pratik bir şekilde yapılabilen bu özellikle müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz."

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