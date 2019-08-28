VakıfBank’tan Türk Lirası'na teşvik VakıfBank, birikimini dolar veya avro olarak değerlendiren müşterilerine TL'ye Dönüş Hesabı ile hesap açılış tutarı kadar döviz bozdurmaları şartıyla, yeni TL vadeli mevduat hesapları için avantajlı ek faiz oranı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, sektördeki diğer TL'ye dönüş hesaplarına göre bu yeni ürünün 32 gün gibi kısa vade avantajı da bulunuyor.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2019, 04:00 Yeni Şafak