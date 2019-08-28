Ekonomi VakıfBanktan Türk Lirasına teşvik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

VakıfBank’tan Türk Lirası'na teşvik

VakıfBank, birikimini dolar veya avro olarak değerlendiren müşterilerine TL'ye Dönüş Hesabı ile hesap açılış tutarı kadar döviz bozdurmaları şartıyla, yeni TL vadeli mevduat hesapları için avantajlı ek faiz oranı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, sektördeki diğer TL'ye dönüş hesaplarına göre bu yeni ürünün 32 gün gibi kısa vade avantajı da bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdi Serdar Üstünsalih
Abdi Serdar Üstünsalih

Kampanya kapsamında VakıfBank'ta döviz mevduat hesabı bulunan müşteriler, bu hesaplarından TL'ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler. Enflasyona endeksli TL'ye dönüş hesabıyla dövizden TL'ye geçen müşterilere daha avantajlı faiz oranlarıyla birlikte enflasyon oranı üzerinde getiri sunuluyor. Böylelikle VakıfBank müşterileri, enflasyondaki değişimlerin olası etkilerinden de korunmuş oluyor.

TÜRK LİRASI'NA DESTEĞE DEVAM

  • Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak ülkemizin ve milli ekonomimizin yanındaki güç olma sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefimizle Türk Lirası'na destek vermeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz” dedi. Farklı ürünlerle uzun süredir Türk Lirası'na geçişi teşvik ettiklerini belirten Üstünsalih, 2011 yılından bu yana Hiper Hesap ile dövizden Türk Lirası'na geçen müşterilere avantajlı mevduat faizi verdiklerini, bu yıl ayrıca Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesapları mudilere sunduklarını kaydetti. Üstünsalih, “Ekonomimize olan güveni perçinlemek ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için TL'ye güvenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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