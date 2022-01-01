Ekonomi Vatandaşa altın sertifika Kuyumcular sisteme dahil edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşa ‘altın’ sertifika: Kuyumcular sisteme dahil edilecek

Yastık altında yaklaşık 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin işaret ettiği çalışmayı İstanbul Altın Rafinerisi yürütüyor. Vatandaştan altını teslim almak isteyen kuyumcular, 'Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi' KAD-SİS'e başvuracak.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Vatandaşa ‘altın’ sertifika: Kuyumcular sisteme dahil edilecek
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Türkiye’de yaklaşık 5 bin ton yastık altındaki altınların ekonomiye nasıl kazandırılacağının detayları netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni modelde, altın rafineri ve kuyumcular da sisteme dahil olacak. Dünya uygulamaları da incelenen söz konusu modelin gelecek ay devreye girmesi planlanıyor.

TEBLİĞ HIZLICA ÇIKACAK

  • Konuyla ilgili tebliğlerin de hızlıca çıkması beklenen modelde vatandaş, öncelikle akredite olmuş kuyumculara ya da darphaneye giderek yastık altındaki altınlarını götürecek. Vatandaş, akredite kuyumculara ve darphaneye kaç gram altın götürdüyse o kadar sertifika alacak. Böylelikle komisyonsuz şekilde altınlarını sertifikalandırabilecek.

SERTİFİKA KADAR ALTIN

Bu sayede altınlar piyasaya çıkmaya başlarken, altınları karşılığı aldığı sertifikasının bedeli oranında zamana bağlı kar payı da alırken, sertifikayı istediği zaman gidip tekrar güncel fiyattan TL’ye çevirme imkanına da sahip olacak. Vatandaş isterse, altın sertifikasının bedeli kadar, yine altın alabilecek.

Yeni sistemle yastık altın altınlar ekonomiye kazandırılacak: Fiziki altın teslimi işi hızlandıracak
EKONOMİ
Yeni sistemle yastık altın altınlar ekonomiye kazandırılacak: Fiziki altın teslimi işi hızlandıracak

SAYI ARTTIKÇA TONAJ DA ARTACAK

  • Kuyumculardan edinilen bilgilere göre, yastık altındaki altının hızlı ve sürdürülebilir şekilde çıkması için gerekli adımların atılması önemli. Konuyla ilgili BDDK’yla görüşüldü ve bir mekanizma geliştirildi. Buna göre, sisteme dahil kuyumculardan vatandaşın altınını teslim alabilmesi mümkün olacak. Sisteme dahil olmak isteyen kuyumcular İstanbul Altın Rafinerisi’ne başvurabilecek. Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) olduğunu Sistem, Türkiye çapında yaygınlaştırılacak. Sistemin hayata geçmesiyle sayı geliştikçe tonaj da artacak.

Nureddin Nebati
Nureddin Nebati

Vatandaş her türlü kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün katıldığı canlı yayında, yastık altında 5 bin ton altın olduğunu tahmin ettiklerini, bunun döviz karşılığının 280 milyar dolara denk geldiğini açıkladı. Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları anlatan Bakan Nebati, dünya uygulamalarına baktıklarını, gelecek haftalarda sisteme yönelik tebliğlerin hızlıca çıkacağını söyledi. Bakan Nebati, yeni modeli şöyle anlattı: “Altının olduğunu biliyorsun, likit olduğunu biliyorsun. Kaç gram altın getirdin, sertifikanı verelim. Sen istediğin zaman git sertifikanla altınını veya bileziğini al. Komisyondan kurtulmuş oluyorsun.” Altın alım satımında farkın yüksek olduğunu, bilezikte yüzde 20-30’unun gittiğine işaret eden Bakan Nebati, yeni modelde vatandaşın zarara uğramayacağına işaret ederek, “Zarara uğramayacaksın. Altının geri almak istiyorsan hiçbir kaybın yok. İstediğin zaman bileziğini geri alabilirsin” dedi.

Altının yastık altında olması ciddi kaynak israfı
EKONOMİ
Altının yastık altında olması ciddi kaynak israfı

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