Vatandaşın gözü raflarda

Tüketici dernekleri ve meslek örgütlerinden yükselen “fiyatları düşürün” çağrısına vatandaşlar da katıldı. Gıdadan dayanıklı tüketime, giyimden çeşitli hizmetlere şişirilen fiyatlara halktan revizyon baskısı giderek artıyor. Türk lirasının değer kazanmasıyla birlikte vatandaş fiyatların ucuzlamasını bekliyor.

FİYATLARI DÜŞÜRME ZAMANI

Vatandaşlardan Ferit Yıldırım etiketlerin güncellenmesini istiyor. Dövizdeki sert düşüşün fiyatlara da yansımasını beklediğini kaydeden Yıldırım, “Dışarıdan müdahaleler var, ülke olarak bu yüzden zorlandık. Ama şimdi döviz bahanesiyle fiyatları yükseltmişlerdi, şimdi fiyatları düşürme zamanı” şeklindi konuştu.

Caner Şahin ise akaryakıt fiyatlarına planlanan son zammın iptal edilmesini örnek göstererek, “Bu umut verici bir gelişme. ‘Yetmez ama evet’ diye bir tabir vardır. Şu an olan bu. Raf etiketlerinin yarı yarıya düşmesini bekliyoruz” dedi.

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Tülay Kızılkaya

DAHA SIK DENETİM

Tülay Kızılkaya da market raflarındaki denetimlerin arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Döviz düştü, dolar bahanesiyle marketler fiyatları nasıl arttırdılarsa o şekilde indirmeleri gerekiyor. Hangi ürün hangi markette daha ucuz diye gezmek istemiyoruz. Marketlerde şişirilen fiyatları daha sıkı kontrol edilerek, keyfi fiyat artışlarına ceza verilsin. Bu sayede fiyatları artan ürünlerde indirilmiş olur” ifadelerini kullandı.

PORSİYONLARA DA KONTROL

Fiyat artışlarının yanında restoranların porsiyon küçülttüğüne dikkat çeken Ali Kemal Öztürk ise “Sadece marketlerde fiyat artmadı gramajlar düştü, lokantalarda porsiyonlar hafifledi. Dolar düştü, Türk lirası dövizin karşısında değer kazandı, marketlerde fiyatlar düşsün diyoruz ama düzenlemeler ve denetimler içeriklere de gelmeli” dedi. Ulaşım sektörü de akaryakıt fiyatlarını takipte. Dolmuş şoförü Atilla Polat, “Dolar düştü ve bu durum biran önce akaryakıta ve yedek parça fiyatlarına yansımasını bekliyoruz” diye konuştu.

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Gökhan Bozdağ

YAZLIK GİYİM DAHA UYGUN OLACAK

Giyim sektöründe uzun vadede fiyatların düşmesini beklediğini vurgulayan giyim dükkanı işletmecisi Gökhan Bozdağ ise “Döviz kurları yüksekken kış sezonu ürünler ile depoları doldurduk ve mecburi olarak fiyat etiketlerine yansıdı. Uzun vadede ise mesela yazlık ürünlerin kışlık ürünlere göre daha uygun fiyatlarla toptancılardan almayı bekliyoruz” dedi.

Vatanday zamlı etiket fiyatlarının düşürülmesini istiyor.

Ne olacak bu etiketler!

Gıda tedarikçileri, toptancılar ve zincir marketler kur artışlarını bahane ederek bazı ürünlerin fiyatlarından yıllık enflasyon oranlarının kat ve kat üzerinde zamlara imza atmıştı. Döviz kurundaki her hareketlilik kısa bir sürede fiyatlara yansıtılmıştı.

Ancak aynı hız döviz kurlarındaki şok düşüşlere rağmen fiyatlara yansımadı. Türk lirasının yüzde 40’a yakın değer kazanmasına rağmen etiketlerde hala fahiş fiyatlar yerini koruyor.

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FOTOĞRAF 10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle düşüşe geçen kur, fırsatçı ve stokçuları ağlatırken vatandaşı güldürdü. Doların 12 liraya kadar gerilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, gıdadan tekstile otomobilden elektronik eşyalara kadar birçok ürün grubunda ilk etapta yüzde 10'luk düşüş bekliyor. Fiyatlarda yüzde 30'lara varan gerileme görülebileceğine dikkat çekiliyor.<br><br> OTOMOBİL<br>Kuru bahane ederek fırsatçılığın yapıldığı otomotivde araçları stoklayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşarken dün itibarıyla fiyatlar inmeye başladı. Araç fiyatlarında ilk etapta yüzde 10'luk bir düşüş görüldü. Kurun bu şekilde seyrini devam ettirmesi halinde yüzde 30'a yakın oranlarda düşüş görülebileceğini belirten sektör oyuncuları, \"Özellikle 2022 model araçlar şubat-mart gibi piyasaya çıkacak. Eğer kur 12-13 lira bandından devam ederse fiyatlar yüzde 30 düşer. Çünkü 800 bin TL olan 2021 model aracı alanlar 1 milyona ikinci el olarak satmaya çalıştı. Kurdaki bu fiyatlarla bu aracın 2022 modeli 700 bin liradan satışa çıkar. Hal böyle olunca bu aracı 600-650 bin liralara kadar indirmek zorundalar. Fiyatlar nasıl 50 bin 50 bin çıktıysa 2-3 aya da aynı şekilde iner\" diye konuştu.<br><br> <br><br>GIDA<br>Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, \"Beklentiler kur yukarı gidecek şeklindeyken şimdi tam tersine döndü. Bu muhakkak fiyatlara yansıyacaktır\" dedi. Arpa, buğday, mısır, çeltik, nohut gibi ürünlerde üretim maliyetlerinin de düşeceğini anlatan Reis, \"Mercimek ve buğdayın ekim zamanı. Şimdi girdi maliyeti döviz kuruna bağlı düşüyor. Önümüzdeki nisan-mayıs gibi nohut ve çeltiğin de girdi maliyeti düşecek. Kurdaki gerilemeyle yüzde 20 gibi bir fiyat gerilmesi olur\" dedi. Buğday fiyatlarından kuraklığa bağlı rekolte düşüşü nedeniyle artış olduğunu anlatan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, \"Mayısta 140 liraya aldığımız un çuvalı bir anda 350 liraları gördü. TMO buna müdahale ederek piyasaya 180-200 liradan un verdi. Ancak bu talebin yüzde 60'ını karşılıyor. Kalanı yine piyasadan alınıyor. Kur düştü, unun da fiyatlarının düşmesini bekliyoruz\" dedi.<br><br> PERAKENDE<br>Birleşik Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi. Öncel, \"Fiyatların artacağı endişesi vardı. Bu da suni artışları getiriyordu. Maliyetlerdeki düşüş fiyatlara yansıyacak. Yüzde 20'ye yakın bir düşüş görülebilir\" dedi. PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, çok kritik bir zamanda müdahalenin geldiğini belirterek, \"Bu müdahale çok yerinde oldu, piyasada güven havası sağlandı. Bu sürdürülebilir bir şekilde devam ederse fiyatlarda yüzde 10-20 arasında bir gerileme görebiliriz\" dedi. Rafların yarısından fazlasında ithal ürün olduğunu anlatan Güzeldere, \"Bu ürünlerde fiyat düşüşü önümüzdeki dönemde görülecektir. Ancak et ve süt ürünlerinde dövizden bağımsız bir artış var\" ifadelerini kullandı.<br><br> ENERJİ<br>Enerji sektörü temsilcileri, döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtti. Hafta içinde hem benzin hem de motorinde litre başına 1 lirayı aşan indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor. PARAŞÜT HIZINDA İNMESİN<br>İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tüm iş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini belirterek, Y\"ani burada kesinlikle şuna tahammülümüz yok, fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Dolayısıyla ben buradan temsil ettiğim İstanbul iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum. Döviz fiyatlarında düzeltmeye bağlı, fiyatların da çok hızlı ve güncellenmesi gerekiyor\" dedi. KURDAKİ GERİLEMEYE GÖRE FİYATLARI GÜNCELLEYELİM<br>Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, \"Biz bu ülkede yaşıyoruz, ticaretimizi yapıyoruz, çocuklarımız, torunlarımız bu ülkede büyüyor. Ülkemizin geleceğini de kısa vadeli çıkarlara teslim etmeyelim. ATO üyelerimize seslenmek istiyorum, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim\" ifadesini kullandı. Kurdaki düşüş otomobil indirimlerini başlattı: Bir günde yüzde 10 geriledi Ekonomide alınan tedbirlerle kurun düşmesinden kaynaklı olarak piyasaya olumlu etkisi görüldü. Gıdada yüzde 30'a varan indirim beklenirken, otomotiv fiyatlarında bir günde yüzde 10 gerileme görüldü.

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RAFLARDA ZAMLI FİYATLAR

Kurdaki düşüşe sevinen vatandaşların tek merak konusu gıda ve market fiyatları oldu. Dolardaki çakılma sonrasında raflardaki ürünler fahiş zamlı yerini koruyor. Örneğin ocak ayında 1 kilogramı 7 buçuk TL olan un kur artışıyla 12,5 TL’ye yükseltilmişti.

Kurdaki düşüşe rağmen etiketlerde bu fiyat aynen duruyor. Aynı şekilde makarna fiyatları 2,5 TL’den 5,5 TL’ye, 5 litrelik Ayçiçek yağı 44 TL’den 125 TL’ye yükseltilmişti. Ancak bu fiyatlarda da bir gerileme olmadı.

AYNI FİYATTAN ÇANTAYA GİRİYOR

Temel gıdalardan sütün litresi 5 buçuk TL iken kur artışıyla 10 TL’ye, küçük yoğurdun fiyatı 5 TL’den 10 TL’ye, sucuğun kilogramı 49 TL’den 120 TL’ye, peynirin kilogramı 25 TL’den 60 TL’ye, orta kalite zeytinin kilogramı 22 TL’den 45 TL’ye çıkarılmıştı. Bu ürünler döviz kurlarının düşmesine rağmen aynı fiyattan çantaya girmeye devam ediyor.

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BEBEK BEZİNİN ADEDİ DÜŞTÜ

Bakliyatlar da fırsatçıların kuru bahane ederek enflasyonun kat kat üstünde zam yaptığı ürünlerdendi. Mercimek 9 TL’den 17 TL’ye, fasulye 15’ten 30 TL’ye ve bulgur 3,5 TL’den 10 TL’ye çıkmıştı. Yumurtanın tanesi ise 60 kuruştan 2 TL’ye yükselmişti. Döviz artışından nasiplenen çamaşır deterjanı ise yüzde yüz zam yapılarak 10 kilosu 50 TL’den 100 TL’ye fırlamıştı. Bu zamlar da döviz kurana rağmen olduğu gibi duruyor.

Bu şirketler örnek olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklama sonrası döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı. Eti Bakır’dan yapılan açıklamada, gübre fiyatlarında dövizin düşmesiyle birlikte indirim yapıldığı belirtildi.

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KURLA MÜCADELEYE TAM DESTEK

İstanbul Gübre Sanayi’den (İGSAŞ) yapılan açıklamada da İGSAŞ’ın, çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gittiği belirtilerek, kompoze gübre ürünlerinde indirimin yaklaşık yüzde 16,5 olduğu, ürede ise yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz.” ifadeleri kullanıldı. DeFacto, uyguladığı fiyat indirimleriyle müşterisini korurken, çalışanlarına da enflasyona karşı destek oldu.

YÜZDE 60 İNDİRİM YAPTIK

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “İki önlem alarak süreci yönetiyoruz; Biri müşterilerimiz, diğeri 15 bin kişilik DeFacto Ailesi için. Ürünlerimizin yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Diğer taraftan çalışanlarımızın da maaşlarına ek ödeme yaparak katkı sağlıyoruz” dedi.

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Armis Halı ve Armis Yatak da fiyatlarına yüzde 35 oranında düşürdüklerini duyurdu. Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batalli, “Fiyatlarımızda bugün itibari ile %35 indirim kararı almış bulunuyoruz” dedi.

EKONOMİ Dövizdeki düşüş sonrası gözler marketlerde: Fiyatlarda indirim olacak