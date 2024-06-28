|
Ekonomi

Vergi cezasında indirim kapısı açık bırakıldı

Temmuz ayında Meclis gündemine alınacak vergi paketinin ikiye bölüneceği öğrenildi. Düzenleme kapsamında vergi cezalarında indirim kapısı açık tutulacak. Ancak vergi tutarına indirim uygulanmayacak.

Uğur Duyan
04:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 06:17 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mayıs ayından bu yana üzerinde çalıştığı ve şimdiye kadar 5 kez revize edilen vergi paketi ikiye bölünecek. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, paket kapsamında 40 milyar TL getiri beklenen çok uluslu şirketlerden asgari Kurumlar Vergisi alınmasıyla ilgili düzenleme temmuzda Meclis'e gelecek. Yine 34,7 milyar TL getiri sağlayacak olan çok kazanan meslek gruplarından vergi alınması da çalışma içerisinde yer alacak. 90 milyar TL kamu geliri beklenen yurt içi şirketlerden alınacak Kurumlar Vergisi'nin ise revize edileceği öğrenildi. Düzenlemede, vergi cezalarında indirim kapısı açık tutulacak. Ancak vergi asılları indirime tabi olmayacak. Hükümet kaynakları, Türkiye dâhil 140 ülkede önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan OECD Anlaşması kapsamındaki çok uluslu şirketlerden alınacak yüzde 15'lik asgari Kurumlar Vergisi’nin pakette yer alacağının kesinleştiğini bildirdi.


YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI BELİRSİZ

Yurt dışı çıkış harcı başta olmak üzere doğrudan vatandaşı ilgilendiren düzenlemelerin paketin ikinci kısmında yer alabileceğini belirten kaynaklar, kararın henüz netleşmediğini ifade etti.


YERLİ ŞİRKETLER İÇİN REVİZYON

Yerli şirketlerden alınacak asgari Kurumlar Vergisi için oranların yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin paketin temmuz ayındaki ilk bölümünde yer alıp almayacağı yapılacak toplantılar neticesinde netleşecek.


2 FARKLI KRITER VAR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada yerli şirketler için asgari Kurumlar Vergisi'nin hesabında iki farklı kriter getirildi. İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının beyan edilen hasılatın yüzde 2'si matrah kabul edilerek yüzde 10 oranında hesaplanan asgari vergiden düşük olamayacak. Eğer düşük ise yüksek olan tutar o yıl için hesaplanan Kurumlar Vergisi olarak kabul edilecek.


#Ekonomi
#vergi
#ceza
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı duyurusu geldi mi?