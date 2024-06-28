Vergi cezasında indirim kapısı açık bırakıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mayıs ayından bu yana üzerinde çalıştığı ve şimdiye kadar 5 kez revize edilen vergi paketi ikiye bölünecek. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, paket kapsamında 40 milyar TL getiri beklenen çok uluslu şirketlerden asgari Kurumlar Vergisi alınmasıyla ilgili düzenleme temmuzda Meclis'e gelecek. Yine 34,7 milyar TL getiri sağlayacak olan çok kazanan meslek gruplarından vergi alınması da çalışma içerisinde yer alacak. 90 milyar TL kamu geliri beklenen yurt içi şirketlerden alınacak Kurumlar Vergisi'nin ise revize edileceği öğrenildi. Düzenlemede, vergi cezalarında indirim kapısı açık tutulacak. Ancak vergi asılları indirime tabi olmayacak. Hükümet kaynakları, Türkiye dâhil 140 ülkede önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan OECD Anlaşması kapsamındaki çok uluslu şirketlerden alınacak yüzde 15'lik asgari Kurumlar Vergisi’nin pakette yer alacağının kesinleştiğini bildirdi.