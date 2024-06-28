Vergi cezasında indirim kapısı açık bırakıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mayıs ayından bu yana üzerinde çalıştığı ve şimdiye kadar 5 kez revize edilen vergi paketi ikiye bölünecek. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, paket kapsamında 40 milyar TL getiri beklenen çok uluslu şirketlerden asgari Kurumlar Vergisi alınmasıyla ilgili düzenleme temmuzda Meclis'e gelecek. Yine 34,7 milyar TL getiri sağlayacak olan çok kazanan meslek gruplarından vergi alınması da çalışma içerisinde yer alacak. 90 milyar TL kamu geliri beklenen yurt içi şirketlerden alınacak Kurumlar Vergisi'nin ise revize edileceği öğrenildi. Düzenlemede, vergi cezalarında indirim kapısı açık tutulacak. Ancak vergi asılları indirime tabi olmayacak. Hükümet kaynakları, Türkiye dâhil 140 ülkede önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan OECD Anlaşması kapsamındaki çok uluslu şirketlerden alınacak yüzde 15'lik asgari Kurumlar Vergisi’nin pakette yer alacağının kesinleştiğini bildirdi.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI BELİRSİZ
Yurt dışı çıkış harcı başta olmak üzere doğrudan vatandaşı ilgilendiren düzenlemelerin paketin ikinci kısmında yer alabileceğini belirten kaynaklar, kararın henüz netleşmediğini ifade etti.
YERLİ ŞİRKETLER İÇİN REVİZYON
Yerli şirketlerden alınacak asgari Kurumlar Vergisi için oranların yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin paketin temmuz ayındaki ilk bölümünde yer alıp almayacağı yapılacak toplantılar neticesinde netleşecek.
2 FARKLI KRITER VAR
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada yerli şirketler için asgari Kurumlar Vergisi'nin hesabında iki farklı kriter getirildi. İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının beyan edilen hasılatın yüzde 2'si matrah kabul edilerek yüzde 10 oranında hesaplanan asgari vergiden düşük olamayacak. Eğer düşük ise yüksek olan tutar o yıl için hesaplanan Kurumlar Vergisi olarak kabul edilecek.