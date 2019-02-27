Ekonomi Vergide yeni dönem
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu düzenlendi

Vergide yeni dönem

Vergi Konseyi 134. Genel Kurulunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Şubat'ta enflasyonda olumlu adımların etkisini göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulunda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur. Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz dengeyi korumaya devam edeceğiz. Daha etkin bir kayıtlı ekonomi sistemini hayata geçireceğiz. 16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı. Vergi politikalarımızı çok etkin bir şekilde sahada uygulayacağız. Gelir dağımını daha adil hale getirme, vergiye uyumu kolaylaştırma ve kolay vergi sistemi oluşturma önceliklerimiz arasında. Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.

Dünyadaki en etkin istihdam paketini açıkladık. Türkiye daha iyiye gidiyor. Yeni eko-sistemde devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar yapılacak Türkiye iyiye gidiyor. KDV iadalerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için ihtisas vergi dairelerini kurduk. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan vergi reformunu hedefe koymuş bir yönetim var.

YENİ VERGİ REFORMU

Vergi reformu çalışmaları çok önemlidir. Vergi sistemimizi bütüncül bir anlayışla değerlendiriyor olacağız. Yeni vergi reformunda özel sektörün önünü açacak resim ortaya koymamız lazım.

Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında reformlar alanında önemli adımlar atılıyor. Güçlü kamu mali yapımızla ve sağladığımız mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.

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"ŞUBAT'TA ENFLASYONDA OLUMLU ADIMLARIN ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ"

2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Şubat'ta enflasyonda olumlu adımların etkisini göreceğiz.

Yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz. Ekonomimizin rekabet gücünü daha da geliştireceğiz. Her ülkenin kendine göre çok sert korumacılık tedbirleri aldığı dönemde kendi rekabet avantajımızı, kendi ekonomimizi desteklemek zorundayız.

E-TİCARETTE VERGİLENDİRME

Gerek kamu gerekse özel sektör temsilcileriyle çalışma grupları oluşturduk ve çalışmaya başladı. Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz. Dijital vergilendirmeye bu yıl güçlü refleks vereceğiz.
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