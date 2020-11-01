Vergi ödüyoruz güvenlik hakkımız

Genç Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu (ASİP) Genel Başkanı Tolga Özgül, Almanya’da aşırı sağcı ve bölücü sempatizanlarının camilere terör estirmesini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Özgül, “Bir Hristiyan nasıl kiliseye rahat gidip, ibadet ediyorsa, aynı şekilde bir Yahudi de nasıl rahat giderek sinagogda ibadet edebiliyorsa, Müslümanlar da camiye o rahatlıkla gidip ibadetini yapabilmeli. Camiler, PKK’lı teröristler ve ırkçılar tarafından sürekli saldırıya uğruyor” dedi.

DÜNYA Almanya'dan FETÖ itirafı: Türkiye'nin taleplerine yardım etmedik

HAYAT Alman güvenlik teşkilatında ırkçılık virüsü

ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Geçen yıldan beri yüzlerce camiye saldırı gerçekleştirildiğini belirten Özgül, “Alman devletinden bir çözüm bekliyoruz. Alman istihbaratı raporlarında PKK’nın burada nasıl para topladığını, kaçakçılık yaptığını, insanlara baskı kurduğu yer alıyor. Alman devleti bu terör örgütüne hiçbir yaptırım yapmıyor, bir ceza vermiyor. Bunlarda çok rahat eylemlerini sürdürüyor” dedi.

REKLAM

CAMİLERE KAMERA TAKILSIN

Camilerde kamera bulunmadığının altını çizen Özgül, “Burada Müslümanlar vergi ödüyor, bütün camilerin güvenliğini sağlamaları gerekir. Güvenliğimiz sağlanmıyor. En azından bu saldırıları yapanlar, kamera gördüğünde eylemi yaparken tedirgin olacak ve kimin yaptığı tespit edilmesi daha kolay olacak. Sinagoglarda kamera var. Bir iki camiye saldırı olmadı, yüzlerce camiye saldırı oldu ve buna rağmen burada camilere kamera takmak yasak. Bir devlet oradaki ibadet edenlerin güvenliğini sağlamıyorsa, devletin iflas bayrağı astığının kanıtıdır” dedi.

50 MİLYAR AVRO GELİR SAĞLIYORUZ