Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlarda indirim sinyali verdi. Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemelerin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri doğrultusunda ve bütçe imkânları çerçevesinde daha düşük oranda yapılması gündemimizde" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine hedef enflasyona göre olacağının mesajını verdi. Şimşek, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 bütçesini sundu. Yıllık enflasyonun ekimde geçen yılın aynı ayına göre 15,7 puan azalarak yüzde 32,9'a gerilediğini anımsatan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, bütçe imkânları dahilinde yönetilen fiyatların hedeflerle uyumlu belirlenmesi ve başta sosyal konut olmak üzere arz yönlü tedbirler ile dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.
OVP'DE 2026 YILI TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 16
Şimşek, vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Programı açıklarken gelecek yıla ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 9,7'den yüzde 16'ya çıkarıldığını duyurmuştu. Yeni OVP hedefi dikkate alındığında 2026 yılında vergi ve harçlardaki artış oranının yüzde 16'da kalabileceği belirtiliyor.
Türk Lirası varlıklara duyulan güvenin arttığını vurgulayan Şimşek, TL'nin toplam mevduat içindeki payının yüzde 59,8'e ulaştığını söyledi. Cari açığa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 1,3 olan bu oranın, Orta Vadeli Program döneminde ortalama yüzde 1,2 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Cari dengedeki bu iyileşmeyle birlikte 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının 2025 sonunda yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
BRÜT REZERVLERDE 87 MİLYAR DOLAR İYİLEŞME
Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladıklarını ifade eden Şimşek, "2023 yılı Mayıs ayına göre brüt rezervlerimiz 87 milyar dolar, swap hariç net rezervler 112,6 milyar dolar arttı" dedi. Koşullu yükümlülükleri azalttıklarını da kaydeden Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. KKM'nin yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. BDDK'nın dün açıkladığı verilere göre; Kur Korumalı Mevduat hesapları geçen hafta 39 milyar 560 milyon lira azalarak 131 milyar 455 milyon liraya düştü.
DOLAYSIZ VERGİDE EN DÜŞÜK 3. ÜLKEYİZ
2023 yılından itibaren dolaysız vergilerde sağlanacak 3,8 puanlık iyileşmenin 520 milyar liraya tekabül edeceğini anlatan Şimşek, "2023 yılında yüzde 34,5 olan dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını 2026'da yüzde 38,3’e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece dolaylı vergilerin payı yüzde 61,7'ye inecektir" dedi. Türkiye'de dolaylı vergi yükünün yüzde 10,7, dolaysız vergi yükünün ise yüzde 12,8 seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, "Dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmaması temel sorunumuzdur. Ortalaması yüzde 23,6 olan OECD'de dolaysız vergilerde en düşük yüke sahip 3. ülkeyiz" dedi.
VERGİ AFFI YOK
Milletvekillerinin sorularını da cevaplayan Şimşek, bir soru üzerine vergi affının gündemlerinde olmadığını söyledi. Şimşek, deprem bölgesinin ihyasının en büyük öncelikleri olduğunu ifade ederek, bölgeye 3 yılda 90 milyar dolar üzerinde bir bütçe ayırdıklarını bildirdi.
473 bin mükellef ilk kez beyanname verdi
- Belge düzeni ve KDV oranlarının kontrolü için 2024'te 1 milyon 125 bin, 2025'in ilk 9 ayında ise 1 milyon 110 bin saha denetimi gerçekleştirdikleri bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti: "2024 yılında yasalaşan hasılat tespiti uygulamasını bu yıl fiilen hayata geçirdik. Bu kapsamda yılın ilk 9 ayında 253 bin denetim yaptık. Beyanname sayılarında ve beyan edilen gelirlerde önemli artışlar sağladık. 2024 yılına ait kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin beyanname sayısı yüzde 24 artışla 2 milyon 248 bin oldu. Hesaplanan vergi 2 katına çıktı. Bu yıl 473 bin mükellef ilk kez beyanname verdi."