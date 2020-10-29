Vestel iki İngiliz devini satın aldı

Vestel, ihracat çalışmalarının kapsamını daha da genişletmek için marka iş birlikleri ve satın almalarını sürdürüyor. Vestel, İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından Crosslee PLC şirketinin Hostess ve White Knight ticari markalarının Avrupa’daki isim, üretim, fikri mülkiyet, alan adları ile satış hak ve yetkilerini satın aldı. Bu satın alma ile Vestel, hem İngiltere ve AB ülkelerindeki varlığını güçlendirecek hem de yeni pazarlara açılacak.

İHRACATA DESTEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel’in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen, stratejik pazarlara yönelik iş birlikleri ve marka satın almalarla rekabet avantajlarını artırmaya odaklandıklarını belirtti. Erdoğan, “Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz” dedi.

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