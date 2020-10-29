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Ekonomi Vestel iki İngiliz devini satın aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vestel iki İngiliz devini satın aldı

Vestel; İngiliz Crosslee PLC’nin Hostess ve White Knight markalarını bünyesine kattı. Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan, “Bu hamleyle İngiltere’deki konumumuzu sağlamlaştırmanın yanısıra farklı pazarlara da odaklanarak ülke ihracatına sunduğumuz katkıyı arttıracağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan, Vestel’in rekabet avantajlarını artırmaya odaklandıklarını belirtti.
Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan, Vestel’in rekabet avantajlarını artırmaya odaklandıklarını belirtti.

Vestel, ihracat çalışmalarının kapsamını daha da genişletmek için marka iş birlikleri ve satın almalarını sürdürüyor. Vestel, İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından Crosslee PLC şirketinin Hostess ve White Knight ticari markalarının Avrupa’daki isim, üretim, fikri mülkiyet, alan adları ile satış hak ve yetkilerini satın aldı. Bu satın alma ile Vestel, hem İngiltere ve AB ülkelerindeki varlığını güçlendirecek hem de yeni pazarlara açılacak.

İHRACATA DESTEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel’in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen, stratejik pazarlara yönelik iş birlikleri ve marka satın almalarla rekabet avantajlarını artırmaya odaklandıklarını belirtti. Erdoğan, “Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz” dedi.

  • İNGİLTERE’DEKİ YERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ
  • Şirket hedeflerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Elektrik-elektronik sektörünün 22 yıldır ihracat şampiyonu olarak, dış pazarlardaki gücümüzü ve rekabet avantajımızı artıracak tüm fırsatları yakından takip ediyor, esnekliğimiz ve mali gücümüz sayesinde kararlarımızı hızla hayata geçirebiliyoruz. Buna en son vereceğimiz örnek, İngiltere’deki prestijli markalardan Hostess ve White Knight’ı satın almamız. Bu hamleyle İngiltere’deki konumumuzu sağlamlaştırmanın yanı sıra farklı pazarlara da odaklanarak ülke ihracatına sunduğumuz katkıyı artıracağız.”
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