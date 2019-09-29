Veterinerde e-reçete dönemi

Hayvancılık alanında atılan adımla beraber sağlık alanındaki veriler de elektronik ortama taşındı. Bu sayede sağlık ürünlerinin takibi kolaylaşırken, süreç de kısalmış olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı e-reçete ve ilaç takip sistemini hayata geçirdi. E- reçete ile hayvan sağlığı alanında kullanılan ürünler veterinerden takip edilebiliyor. E-reçete ile veterinerler İlaç Takip Sistemi’ne (İTS) geçti. Sistem sayesinde veteriner ilaçları ile bu ilaçların üretimi, perakende satış noktalarına dağıtımına kadar tüm aşamaları izleyebiliyor. Bu sayede gıda güvenliği sağlanıyor ve güvenli olmayan gıdaların tüketime sunulmasının önüne geçiliyor.

BAKANLIĞIN TAKİBİNDE

Tarım ve Orman Bakanlığı, elektronik reçete (E-Reçete) ile Türkiye'de hayvan sağlığı alanında kullanılan beşeri tıbbi ürünler dahil olmak üzere tüm reçeteye tabi veteriner ilaçlarını izleyebiliyor. Bu sayede veteriner hekimler tarafından hayvan sağlığı alanında gerçekleştirilen faaliyetler takip edilebiliyor ve bunun sonucunda oluşan verileri kullanarak; hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin bir mücadele gerçekleştiriliyor.

HASTALIKLARA HIZLI MÜDAHALE

E-Reçete sisteme kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde çalışan veteriner hekimler, mesleğini serbest olarak ya da özel sektörde icra eden tüm veteriner hekimler, eczacılar ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren meslek mensupları kullanıcı olarak kaydedildi. E-reçete sisteminde her bir veteriner hekim ve ilaç satış noktası kayıt altına alınarak hayvan sağlığı alanında gerçekleştirilen çalışmalar, uygulanan tedaviler, teşhis edilen hastalıklar izlenebilir hale getirildi. Ayrıca, ülkemizde hayvan hastalıklarının görülme sıklığı ve yayılımı istatistiksel olarak görülebilir hale getirildi ve ihbarı zorunlu hastalıklara hızla müdahale imkanı sağlandı.

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E-REÇETEYE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ENTEGRE EDİLDİ

17 bin 785 veteriner hekim e-reçete kullanıyor. E-reçete ile veterinerler İlaç Takip Sistemine (İTS) geçti. Sistem sayesinde veteriner ilaçları ile bu ilaçların üretimi için gerekli hammaddeler ithalatından üretimine, üretim sonrası toptan ve perakende satış noktalarına dağıtımına kadar izlenebilecek. E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi entegresi ile veteriner ilaçların bütün aşamaları izleyebiliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Ayrıca oluşturulan bu sistemler sayesinde veteriner ilaçlarından kaynaklı gıda güvenliğinin sağlanması noktasında istenilen verilere sahip oluyor ve güvenli olmayan gıdaların tüketime sunulmasının önüne geçildi. Böylece gıda güvenliği adına önemli adım atılmış oldu. Bu alandaki boşluklar oluşturulan platform üzerinden takip edileceğinden, tüketim de sıfırlanacak.

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