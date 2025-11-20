VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeni Şafak
Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.
Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,54 yükselişle 12.340,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,2 artışla 12.273,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek yüzde 0,2 yükselişle 12.295,00 puandan kapandı.


Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,54 üzerinde 12.340,00 seviyesinden işlem gördü. Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.



