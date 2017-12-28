Vize krizinin çözümü sonrası dolarda sert düşüş

ABD'nin Türkiye'ye yönelik 8 Ekim'de uygulamaya başladığı vize randevusunu kısıtlamaya yönelik karara yönelik bu akşam saatlerinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada kısıtlamaların kaldırıldığı ve vize işlemlerinin yeniden başlatılacağı belirtildi.
KARAR SONRASI DOLARDA SERT DÜŞÜŞ
ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklama sonrası dolarda sert düşüşler yaşanmaya başladı.Dolar/TL ABD'yle vize krizinin sonlanmasıyla yüzde 1'in üzerinde düşerek 3.80'den 3.77'e geriledi.
Gün boyu 3.80-3.82 bandında hareket eden kur haber sonrası sert düşüş kaydetti.
BORSA YÜKSELİYOR
Karar sonrası Borsa İstanbul 100 endeksinde kazanımlar yüzde 2'ye yaklaştı. BİST 100 endeksi'nde işlemler saat 16:53 itibariyle yüzde 1,82 kazanımla 114.155 puanı geçti.
Euro 4.5230 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1941 seviyesinde bulunuyor. Gram altın 157.2 lira seviyesinden alıcı buluyor.2 yıllık tahvil faizi yüzde 13.40 seviyesinde.