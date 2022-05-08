Vodafone'dan 15 yılda ekonomiye 334 milyar TL katkı

Vodafone Türkiye, Vodafone Grubu ülkeleri arasında en hızlı büyüyen pazar olmaya devam ediyor. Türkiye genç nüfusu, AR-GE yatırımları ve telekomünikasyon alt yapısı ile şirket için önemli fırsatları barındırıyor. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olan Vodafone Türkiye’nin CEO’su Engin Aksoy ile sektörü ve yakın dönem planlarını konuştuk.

Engin Aksoy

AR-GE’YE 80 MİLYON TL

Vodafone Grubu’nun Türkiye’de uzun vadeli yatırımcı olarak bulunduğunu belirten Aksoy, “Sektörde 15 yılı geride bıraktık. Geldiğimiz noktayı görmek için Politika Analiz Laboratuvarı ile birlikte bir ekonomik etki analizi çalıştık. Buna göre, toplam yatırımlarımızın reel değeri 63 milyar TL oldu. Şirketimizin ekonomiye doğrudan 152 milyar TL’lik etkisi olduğunu, ekosistemimizle birlikte oluşan çarpan etkileriyle bu rakamın 334 milyar TL’ye ulaştığını hesapladık. Ar-Ge yatırımlarımızın bu finansal yıl içinde 80 milyon TL’yi aşmasını planlıyoruz. Ar-Ge alanında pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan ekibimiz OKSİJEN’de yaklaşık 300 kişi çalışıyor” ifadesini kullandı.

HOLDİNG ÇATISI ALTINDA 13 ŞİRKET

Önümüzdeki 5 yıllık süre için veri merkezi, bulut çözümleri, siber güvenlik, özelleştirilmiş mobil ağ ve nesnelerin interneti alanlarında yatırım planladıkları bilgisini veren Engin Aksoy, “Yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına da geçtik. Vodafone Holding A.Ş. bünyesinde finanstan sigortaya çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 13 şirketimiz var. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek” şeklinde konuştu.

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1 KİŞİLİK İSTİHDAM 41 KİŞİYİ ETKİLİYOR

Şirketin sağladığı kariyer imkanlarına da değinen Aksoy şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, 3 bini aşkın çalışanımız ve 55 bini aşkın kişinin oluşturduğu ekosistemimiz var. 2020-2021 döneminde Türkiye’de 58 bin kişilik tam zaman eşdeğerinde istihdamı doğrudan ve dolaylı olarak ortaya çıkardık. Tetiklenen etki ile bu sayı 127 bini buldu. Vodafone Holding bünyesinde sağlanan her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisinde 41 kişilik istihdamı tetikliyor.” Son yıllarda sektörün önemli tartışma konularından olan fiber altyapı meselesine değinen Egin Aksoy, “Mevcut fiber altyapılara erişimin makul ücretlerle ve iyileştirilmiş hizmet seviyesi sağlanarak yapılması, altyapı paylaşımının kolaylaştırılması önemli” değerlendirmesini yaptı.

YARINI KODLAYANLAR DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Engin Aksoy, 6 yıl önce başlayan “Yarını Kodlayanlar” projesinin Vodafone Grubu’na örnek olduğunu ve küresel çapta ses getirdiğini söyledi. Aksoy projenin “2021’de Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde dünyaya örnek gösterildiğini belirterek, “Ayrıca Vodafone Grubu’nun 2017 yılında yayımladığı global “Connected Education” raporunda dijital okuryazarlık eğitimi alanında dünyaya örnek gösterildi. 2020 yılında, yine Grubumuzun Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesinde dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital eğitimin desteklenmesi için ayırdığı 20 milyon avroluk fondan yararlanmaya hak kazanan projeler arasında yer aldı” dedi.

5G İHALESİ İÇİN TAM ZAMANI

Engin Aksoy’a göre, 5G’nin ekonomik büyümeye önemli etkileri olacak. 5G değer zincirinin 2035 yılına kadar global ekonomiye yaklaşık 3,8 trilyon ABD Doları ekonomik katkı sağlayacağı ve 22,8 milyon istihdam yaratacağı öngörülüyor. Ülkemizin dünya ekonomisinden yaklaşık %1 pay aldığı göz önüne alındığında, 5G ile yaratılacak ekonomik değerin yıllık 2,5 milyar dolara ulaşacağı düşünülebilir. Nitekim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Milli Teknoloji Hamlesi Stratejisinde 5G’nin 10 milyar doları aşan katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Aksoy tüm bu nedenlerden dolayı 5G ihalesinin bir an evvel yapılmasını önemsediklerini söylüyor. Aksoy, “ilave frekans tahsisini 5G ihalesini beklemeksizin gerçekleştirmek, teknolojik dönüşümü kolaylaştırarak, geçiş sürecinde sektöre hız ve öngörülebilirlik kazandıracak” dedi.