Ekonomi Vodafonedan müşterilerine 1 yılda 528 milyon TL tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vodafone'dan müşterilerine 1 yılda 528 milyon TL tasarruf

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red, kapsamında müşterilere son 1 yılda 528 milyon TL’lik ayrıcalık sağladıklarını söyledi

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Vodafonedan müşterilerine 1 yılda 528 milyon TL tasarruf
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin

Pandemi dönemiyle birlikte artan internet kullanımı sonrasında telekomünikasyon şirketleri hizmetlerini daha uygun fiyatla sundu. Yatırım ve hizmetlerine bu yönde ağırlık verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red, kapsamında müşterilere son 1 yılda 528 milyon TL’lik ayrıcalık sağladıklarını söyledi. Şahin, "Bu süreçte Red’liler, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 46 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı" diye konuştu.

EKONOMİYE KATKI

  • Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Şahin, "Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz" dedi.

AYLIK KULLANIM 20 GB

Vodafone Red’lilerin, son 1 yılda yaklaşık 2 milyar GB mobil internet kullandığını kaydeden Şahin, “Bu dönemde, Vodafone Red’liler 51,4 milyar dakika konuştu, 2,7 milyar SMS attı. Mobil internet kullanımı 2 yıl öncesine göre 2,5 kat artan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,2 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 20 GB’ı aştı" ifadelerini kullandı.

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